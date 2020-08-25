توقيع 1801 عقد تقنين وضع يد على أراضي أملاك الدولة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، الانتهاء من توقيع 1801 من عقود تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، منذ بدء العمل بالمنظومة مستوى المراكز والمدن والأحياء والقرى، مؤكدًا أن المحافظة حققت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في هذا الملف.

وقال "مختار"، في تصريح صحفي، إنه تم تسليم أكثر من 90% من تلك العقود للمواطنين بنطاق المحافظة، ويجرى حاليًا الإعداد للانتهاء من توقيع واعتماد ما يقرب من 100 عقد أخرى، مشيرًا إلى أن الدقهلية حققت المركز الثانى بين محافظات الجمهورية فى ملف تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير للقائمين على العمل بمنظومة تقنين واضعي اليد، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى المعدلات، وذلك حرصًا على حقوق الدولة والمواطنين.