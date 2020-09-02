مصادر لـ"الوطن" تكشف خطة نقل العاملين بالبرلمان للعاصمة الإدارية في 2021

بدأت الخطة الفعلية للإخلاء الكامل للمبانى والمكاتب التابعة لمجلس الشورى "الملغي"، تمهيدا لتسليمه إلى الإدارة الإدارية والمالية برئاسة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، لإجراء الاستعدادات الكاملة لاستقبال مجلس الشيوخ الجديد.

وحرص مركز المعلومات التابع لمجلس النواب، على نقل جميع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمحررين البرلمانيين والموظفين التابعين للأمانة العامة بالمجلس إلى مكاتب بديلة مؤقتا لحين الانتهاء من عملية الإخلاء الكاملة، وإعادة تأهيل البرلمان بكامل طاقته المكانية لاستيعاب مجلسى النواب والشيوخ.

يأتى ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر برلمانية لـ"الوطن"، نقل جميع العاملين إلى مقر البرلمان الجديد بغرفتيه فى العاصمة الإدارية الجديدة فى يونيو 2021.

وأشارت المصادر، إلى أنه خلال الفترة المتبقية، ولحين إتمام عملية النقل إلى المقر الجديد، سيتم تدريب جميع القطاعات الفنية سواء بمجلس النواب أو الشيوخ عقب تشكيل أماناته على التحول الرقمى وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ليتماشى مع التطور الإلكترونى الذى يستهدف تسيير العمل داخل مقر العاصمة الإدارية الجديد.

وشددت المصادر، على أن العمل يجري حاليا على قدم وساق للانتهاء من تجهيز مقر مجلس الشيوخ الجديد بالعاصمة، لنقل العاملين به.

وقالت المصادر، سيتم تدريب كافة العاملين داخل قطاعات الأمانة العامة للمجلسين، من أصغر موظف إلى وكيل الوزارة، فضلا عن تغذية بعض الأماكن والتى تعانى من ندرة التخصص وفى مقدمتها "الترجمة".

ولفتت المصادر، إلى أنه من المتوقع أن يشهد الفصل التشريعى الجديد من عمر مجلسي النواب والشيوخ تكدس نسبي، نظرا لزيادة عدد مقاعد نواب البرلمان بالمجلسين، وهو ما سيضطر إلى تقليل فرص عقد المجلسين في توقيت واحد فى الأسبوع، الإ فى حالات الضرورة الشديدة، درءا لهذة المشكلة ،ولاسيما فى ظل توجه الدولة باستمرار التباعد الاجتماعى لمواجهة فيروس كورونا - كوفيد 19.