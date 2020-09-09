رئيس البنك الإسلامي للتنمية يبحث التعاون التنموي مع الصومال

اتفق رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار، ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية عن الصومال، الدكتور عبدالرحمن دوالي بيليه، في لقاء افتراضي، على إطلاق منصة الدولة الفعالة للصومال ضمن الإطار المرجعي لمجموعة العشرين، والذي يتضمن مشروعات تنموية يساهم فيها البنك هناك.

مباحثات "حجار"، تأتي بعد أسبوع من إجراء عدة لقاءات افتراضية، مع المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، سيدي ولد التاه، ناقشا خلاله العلاقةَ بين المؤسستين، وتمّ الاتفاق على تعزيز الاستثمار والصكوك والتعاون الفني وتبادل الخبرات والتمويل المشترك لفائدة البلدان الأعضاء.

كما ناقش أيضاًَ مع القنصل العام الألماني بجدة، هولجر زيجيلار، آفاق التعاون بين البنك والوكالة الألمانية للتعاون الفني في مجالات التمويل المشترك للمشاريع بالبلدان الأعضاء والمنح الدراسية والانضمام إلى صندوق العيش والمعيشة وتبادل الخبرات.