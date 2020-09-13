خناقة بين عائلتين بـ"الزجاج والشوم والطوب" على "ركنة عربية" في حلوان

"35 دقيقة" هي مدة معركة حرب الشوارع بين عائلتين بمنطقة "عزبة الوالدة"، بينت التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أنَّ سببهت هو الخلاف على ركن سيارة، حيث أسفرت الواقعة عن إصابة 6 أشخاص، فيما تمكّن رجال المباحث من القبض على 16 شخصًا من طرفي المعركة.

وكشفت تحريات المباحث، أنَّ مشادة كلامية نشبت بين شاب يمتلك سيارة "ملاكي" وصاحب محل تجاري بسبب الخلاف على ركن سيارة الأول، وأوضحت التحريات، أنَّ المشادة تطورت إلى معركة، وكل من طرفي المشاجرة استعان بأسرته وأصدقائه، واشارت التحريات أن الشارع تحول إلى معركة بالزجاجات و"الشوم" و"الطوب".

حضر فريق من ضباط مباحث قسم حلوان برئاسة المقدم محمد السيسي، وألقت القوات القبض على 16 شخصًا طرفي مشاجرة بمنطقة "عزبة الوالدة".

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود مشاجرة بالاسلحة والزجاجات من الأهالي، وبالانتقال والفحص تبين أنَّ معركة نشبت بين شاب وصاحب محل بسبب خلاف على ركن سيارة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.