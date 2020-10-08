خصم 3 أيام لمدير مدرسة وإحالة 18 معلما للتقصير في العمل ببني سويف

قررت إدارة ناصر التعليمية ببني سويف، توقيع خصم 3 أيام بحق مدير مدرسة الزيتون الابتدائية المشتركة، ووكيلها، ومدير مدرسة الزيتون الابتدائية بنين لمخالفة بعض العاملين الالتزام بالزي الرسمي، وإحالة 18 معلما تركوا العمل دون إذن وقبل المواعيد الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق، وذلك أثناء مرور إحدى لجان المتابعة، استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وقالت سهام يوسف عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إن هناك لجان متابعة بكافة إدارات المحافظة التعليمية السبع، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، في ظل الاجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن هناك محورين للاستعدادات أولهما الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا، والتي تضمنت فرض ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بمسافة آمنة ما بين متر ومتر ونصف داخل الفصل المدرسي أو الفناء، بالإضافة إلى أعمال النظافة والتعقيم المستمرة وقياس درجة حرارة الطلاب يوميا، وثاني الاستعدادات والتي تتمثل في متابعة توريد الكتب الدراسية للمدراس وأعمال الصيانة داخل المدارس نفسها وأماكن عجز المدرسين وغيرها من الأمور الإدارية.