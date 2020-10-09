"الفقي": البنك الأوروبي دعمنا بـ6.5 مليار يورو للمشروعات الصديقة للبيئة

قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة القاهرة، إن مصر تدعم خطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الجديدة، والتي يأمل البنك في تنفيذها خلال الفترة من 2021 حتى عام 2025، وذلك من أجل تحقيق اقتصاد أخضر وتنمية مستدامة بكافة الدول المشتركة فيه وعددهم 38 دولة، حيث تتوافق رؤى البنك مع الحكومة المصرية في مجال التنمية.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الاجتماع السنوي الذي شاركت فيه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع محافظي البنك الأوروبي ضم 71 محافظا بكل دول عمليات البنك، وجرى اختيار مصر كأكبر دولة للعمليات خلال عام 2019 للعام الثاني على التوالي، كما جرى اعتماد استراتيجية البنك الجديدة التي ستبدأ مع بداية العام المقبل وتنتهي بحلول عام 2025.

وأوضح أن عمليات البنك تعتمد على 3 محاور رئيسية، وهي خفض انبعاثات الكربون من المجتمعات، وتساوي فرص تمكين المرأة، وتعزيز التوجه نحو التحول الرقمي.

وأكد "الفقي" أن مصر حصلت من البنك على مبالغ قدرت بـ6.5 مليار يورو، بواقع 116 مشروعا أغلبها مشروعات صديقة للبيئة، وذلك بداية من عام 2015 حتى العام الجاري.

وأشار إلى أن هناك 80% من تلك المبالغ سيتم ضخها للقطاع الخاص للمساهمة في البناء وتعزيز المحاور الرئيسية للبنك، كما يسعى البنك بمهمته الأساسية أن يتواجد في 38 دولة لمباشرة عملياته التي يسهم فيها كمستثمر، حيث إنه وبسبب جائحة كورونا عزز البنك استثماراته نحو الاستثمارات الصديقة للبيئة، واعتمدت استراتيجية البنك آخر 5 سنوات للتسويق للطاقة الخضراء.