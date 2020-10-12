موظف ينبش قبر أبيه بحثا عن الآثار: شيخ قالي الكنز في "مدافن الغفير"

فتوى غامضة من دجال قادت 8 أشخاص إلى البحث عن كنز فرعونيا، لم يكونوا يسعوا إليه، إلا أن الشيطان بدأ يلعب في رأسهم وبدأوا ينسجون خيوطا لحلم كبير، لكنها فجأة التفت حول أيديهم ووثقتها، ليصبحوا متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل مدافن ترب الغفير، وأمام النيابة دافع موظف عن نفسه فى اتهامه بالقضية، قائلا إنه لم يكن يبحث عن أى آثار فى المنطقة، وأنهم كانوا يحفرون المدفن لتهيئته وإصلاحه، وهو ما كذبته تحريات المباحث العامة.

واعترف صديق المتهم، على زملائه، وأقر بأنهم كانوا يبحثون عن كنز أثري بالمنطقة، بعدما أخبرهم "شيخ" عن وجود كنز يمكنهم استخراجه، لتقرر النيابة، حجز المتهمين الـ8 على ذمة التحريات، لحين استكمال التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

ووصل بلاغ لمأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل حوش كائن بمنطقة مقابر "ترب الغفير"، وكلف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، العميد حازم الدربي رئيس قطاع مباحث شرق القاهرة بالتأكد من المعلومات، وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط المباحث.

وأكدت تحرياتهم صحة المعلومات، وبالانتقال لمحل البلاغ تمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث القسم من ضبط 8 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الحوش المُشار إليه "ملك أحدهم"، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 6 متر، كما تم ضبط أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهة المتهمين، أقر مالك الحوش بقيامه بإحضار باقى المتهمين للحوش ملكه لمساعدته فى أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وأضاف أنه علم من أحد الشيوخ عن وجود مقبرة أثرية أسفل مدفن والده، فقرر استخراج الكنز وتقسيمه على أصدقائه.

وأضاف المتهم، أنه اتفق على تقسيم الكنز بالتساوي بينهم، فيما نفي موظف من ضمن المتهمين الاتهامات الموجهة، وأكد انه كان يحفر القبر لتطويره فقطـ بسبب انهيار جزء منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.