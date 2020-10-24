شباب الشيخ زايد يتبرعون بـ14 كرسي متحرك لمساعدة كبار السن باللجان

تبرع شباب مدينة الشيخ زايد بـ14 "كرسي متحرك" أمام المقرات الانتخابية بالمدينة، لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ووقف مجموعة من الشباب أمام اللجان لمساعدة الناخبين من كبار السن على الإدلاء بأصواتهم، كما تطوعوا بتوزيع الكمامات على الناخبين الذين توافدوا على لجان الاقتراع.

وقال أحمد علي، مهندس، إنه من أهالي مدينة الشيخ زايد وجاء للمشاركة في تنظيم العرس الديمقراطي.

وأشار "علي" إلى أنه اتفق مع العشرات من أصدقائه من سكان المدينة، على توزيع أنفسهم على المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم ومساعدة كبار السن.

بينما قالت "هنا"، طالبة جامعية، 20 سنة، إنها تشارك وأسرتها في الانتخابات، حيث حضروا منذ الصباح للإدلاء بأصواتهم، وتوجيه الناخبين لتنفيذ الإجراءات الاحترازية أثناء ممارستهم حقهم الانتخابي.

وأشارت إلى أن أسرتها شاركوا في توزيع الكمامات وأدوات التعقيم من المطهرات، على المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.

وتشهد مدينة الشيخ زايد إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب، حيث جرى نشر جميع الدوريات الأمنية بالشوارع والميادين ووضع الحواجز الحديدية أمام مقرات اللجان الانتخابية.

وتضم الدائرة التاسعة ومقرها أول أكتوبر وتضم الشيخ زايد وحدائق الأهرام وهضبة الأهرام و6 أكتوبر والواحات، 50 مرشحا على ثلاثة مقاعد، من بينهم 3 مرشحين من حزب مستقبل وطن.

يذكر أن محافظة الجيزة جهزت 480 لجنة عامة على مستوى إدارات المحافظة استعدادا للانتخابات، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء.

وجرى اتخاذ الإجراءات الأمنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارات الداخلية والتنمية المحلية والتربية والتعليم والصحة.

وجرى تنفيذ جميع الاستعدادات الأمنية وإجراءات التعقيم ووضع بوابات للتفتيش على المقرات الانتخابية، كما جرى الاستعانة بضابطات لتنظيم دخول السيدات، كما منعت الشرطة دخول شخص غير ملتزم بارتداء الكمامة.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح‪.

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر في الداخل.

وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.