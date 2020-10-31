"فودة" عن المشروعات الجديدة: "بالمليارات.. والمواطن السيناوي سعيد"

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تعيش أزهى عصورها خلال الـ6 سنوات الماضية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم إنشاء طرق جديدة في المحافظة، وصلت لـ700 مليار جنيه، كما تم إنشاء جامعة الملك سلمان، عبر قرض وصل لـ350 مليون دولار، فيما بلغ تكلفه المتحف 312 مليون: "احنا بنتكلم في مبالغ كبيرة جدا، وكله بالمليارات"

وأضاف "فودة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المواطن السيناوي، سعيد بما يدور على أرض المحافظة، وهو ما يظهر على المواطنين في الشارع بوجه عام، حيث سعت الدولة مع تنمية المنطقة إلى الاهتمام بالمفهوم التراثي الخاص بهم، موضحا أن كل الوديان بداخل الجبال، تم توفير المدارس والمياه النظيفة لمواطنيها، كما تم إنشاء 8 محطات تحلية داخل المحافظة.

وأكد أنه تم توفير خزانات للسيول، حتى لا تغرق المدن في جنوب سيناء، بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار في سانت كاترين ونويبع وطابا، وإثر ذلك بات لدى المحافظة أكثر من 200 بحيرة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بمنتهى القوة، والجهد والدعم القائم لأهالي سيناء مستمر، ويعيش المواطن السيناوي أزهي عصور النهضة والتنمية حاليا: "هذا عصر المواطن السيناوي، والرئيس مهتم بيهم جدا وبيسأل عليهم دائما، والناس اللي معانا مش بيناموا".