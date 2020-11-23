إصابة خفير بطلق ناري في مشاجرة بقليوب لخلاف على ملكية قطعة أرض

أٌصيب خفير بطلق ناري في مشاجرة بين 8 أفراد بقرية صنافير بمركز قليوب، اُستخدمت فيها الأسلحة النارية والشوم، وذلك بسبب الخلاف على "غفرة" وملكية قطعة أرض.

ونُقل المصاب في حالة خطرة لمستشفى قليوب التخصصي، وأُلقي القبض على طرفي المشاجرة، وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العميد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصاب بناحية قرية صنافير.

وأُخطر اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات حدوث المشاجرة بين كل من طرف أول "ع. ل . ب"، 25 عامًا، خفير خصوصي، مصاب بطلق ناري بالساق اليمني، وتم نقله لمستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج، و"ح. م. ن"، 62 عامًا، خفير خصوصي، و" س. م . ت"، 40 عامًا، خفير خصوصي.

أما الطرف الثاني فضم كلًا من "ع. ع . ل"، 60 سنة، و"م .ح .م"، 45 سنة، و"س. ع .م"، 58 سنة، ونجليه كلا من "ر ج م"، 33 سنة، و"ع .ي .س"، 31 سنة، وكلهم خفراء.

ووقعت المشاجرة بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، نتيجة خلاف على "غفرة" وملكية قطعة أرض مساحتها 2.5 فدان، من إجمالى مساحة 43 فدانًا، بناحية عزبة إحسان التابعه لقرية صنافير التابعة لمركز قليوب، وتطورت لمشاجرة، تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب، وقام السادس بإطلاق عيار ناري من "فرد روسي" كان بحوزته محدثاً إصابة الأول.

وألقي القبض على طرفي المشاجرة، وبمواجتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وأقر السادس أنه أحدث إصابة الأول، وبإرشاده ضُبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن "فرد روسي" وعدد 7 طلقات، وفارغ طلقة من ذات العيار.