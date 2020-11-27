مطار القاهرة يستقبل 23 ألف مسافر خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر 184رحلة

نجح مطار القاهرة الدولى، يوم أمس الخميس، في استقبال نحو 23 ألف مسافر، على متن 184 رحلة جوية، من وإلى عدة وجهات، رغم الطقس السئ.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن صالات الوصول استقبلت على مدار يوم أمس 90 رحلة جوية دولية وداخلية أقلت على متنها 11249 راكبا، بينما غادر المطار على مدار يوم أمس الخميس 94 رحلة، أقلت على متنها 11898 مسافر من جنسيات مختلفة ليصبح إجمالى عدد المسافرين خلال ال 24 ساعة الماضية 23147 مسافر من جنسيات مختلفة .

مطار القاهرة الدولي يستقبل 23 ألف مسافر خلال ال 24 ساعة الماضية عبر 184 رحلة جوية

وشملت وجهات السفر يوم أمس كل من « تورنتو، لندن، باريس، فرانكفورت، موسكو، أثينا، روما، ميلانو، البحرين، جوهانسبرج، أسطنبول، إنجمينا، أديس أبابا، دمشق، الدار البيضاء، المدينة المنورة، نيروبى، عمان، لاجوس، عنتيبى مسقط بغداد، بيروت، الرياض، جده المدينة، دبى، الشارقة، أبوظبى، الدمام، جيزان، الخرطوم، عدن، الطائف».

فى حين كانت وجهات رحلات الوصول، قادمة من « نيويورك، الدمام، لندن، باريس، فرانكفورت، موسكو، أمستردام، فيينا، دبى، البحرين، أبوظبى، إسطنبول، أديس أبابا، أثينا، عمان، لاجوس، أكرا، الشارقة، سيئون، المدينة المنورة ، جده، الرياض، بيروت، أبوظبى، عدن، الخرطوم.

تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر والسودان فى مجال الطيران المدنى

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، عقد اجتماعاً موسعاً مع المهندس هاشم بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السوداني، لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر والسودان الشقيق فى مجال الطيران المدنى.

وحضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني و السفير محمد إلياس سفير دولة السودان بالقاهرة ولفيف من قيادات الوزارة و الشركات التابعة.

وكان وزير الطيران المدنى أعرب عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مؤكداً على حرص الحكومة المصرية تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء فى دولة السودان، مشيرا إلى أنه تم مناقشة بنود إتفاقية النقل الجوى الثنائية لزيادة معدلات التشغيل بين البلدين، وكذا كيفية وضع آليات للتعاون بمختلف المجالات داخل قطاع الطيران، وبخاصة مجالات الصيانة والبنية التحتية للمطارات، فضلاً عن أنظمة الملاحة والشحن الجوي بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجارى من خلال التعاون بين شركة مصر للطيران والخطوط السودانية وزيادة الصادارات والواردات بين مصر والسودان .

وكان وزير النقل أعرب عن سعادته بهذا اللقاء موضحًا بأنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع وزارة الطيران المدنى فى تنفيذ عددا من المشروعات الهامة وذلك لما يمتلكه قطاع الطيران المدنى المصرى من خبرات واسعة في هذا المجال والذى سوف يحقق نقلة نوعية كبيرة فى صناعة النقل الجوى بين البلدين.