تبدأ من 45 وتصل لـ 400 جنيه.. أسعار دفايات السرير قبل البرد القارس

مع موجات الطقس البارد بات الحصول على دفايات السرير أمر لا بد منه كونها تساعد في عملية التدفئة، إلا أن أسعارها يختلف حسب الشكل والحجم وكذلك الخامة والمقاس سواء كان كبير أو صغير.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها متوسط أسعار الدفايات في التقرير التالي.

أسعار الدفاية الحرير

تبدأ أسعار دفايات السرير من 169 جنيها وتصل إلى 400 جنيه.

أسعار الدفاية القطن

وتتراوح أسعار الدفايات القطن بين 220 وحتى 300 حسب الخامة والطباعة والالوان والحفر.

سعر الدفاية الليزر

وتبدأ سعر الدفاية الليزر من 150 وتصل لـ 290 جنيهًا .

سعر الدفاية القطيفة

ويتراوح متوسط سعر الدفاية القطيفة في الأسواق الشعبية بين 65 ويصل إلى 179 جنيهًا.

سعر الدفاية المايكروفايبر

يتراوح سعر الدفاية المايكروفايبر بين 350 و450 جنيهًا.

سعر الدفاية الشعبية

يبدأ سعر الدفاية الشعبية من 45 جنيهًا.

سعر دفاية الأطفال

تبدأ دفايات سرير الأطفال من 60 وتصل لـ 130 جنيهًا ويختلف السعر بإختلاف مقاس السرير التي توضع عليه.

أماكن بيع الدفايات في القاهرة

أهم أماكن بيع الدفايات في القاهرة بأسعار مناسبة، لشراءها بسعر رخيص هو شارع 26 يوليو بمنطقة الإسعاف بوسط القاهرة، وتنتشر المحلات على كلا الصفين.

شتاء هذا العام سيكون أفضل من العام الماضي

وكانت قد أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن حالة الطقس هذا العام تعتبر متوسطة، ولا يوجد مقارنة بينها وبين حالة مارس 2020 أو أكتوبر من العام الماضي 2019، وهي أقل بكثير من هذه الحالات ولا يوجد منها أي قلق أو حدوث أي مشاكل.