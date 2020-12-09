مرشح مستقبل وطن يحسم مقعد قليوب والقناطر بالقليوبية بفارق 1208 أصوات

أعلنت لجنة الانتخابات العامة بالدائرة الرابعة في قليوب والقناطر بمحافظة القليوبية، نتائج الحصر العددي بالانتخابات، التي جرت بين المرشح المستقل عزت كريم، ومرشح مستقبل وطن درويش مرعي.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 81896 صوتا، والباطلة 4877 صوتا، وحصل "مرعي" على 41525 صوتا، بينما حصل عزت كريم، على 40371 صوتا.

وأجريت الإعادة على مقعد واحد بالدائرة الرابعة التي تضم "قليوب والقناطر" ويتنافس عليه "درويش مرعي" مستقبل وطن و"عزت كريم" مستقل، وسط أجواء انتخابية ساخنة بين المرشحين.

وتابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، غلق اللجان الانتخابية، وبدء فرز الأصوات، خلال ترأسه غرفة العمليات الرئيسية المُنعقدة بديوان عام المحافظة، بحضور إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس علي أبو عقيل، السكرتير العام المساعد، مؤكدا أنه ومع نهاية اليوم الثاني وبعد غلق لجان الاقتراع، لم ترصد أية شكوى أو مشكلة واجهت المواطنين في أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم.

وثمن محافظ القليوبية الجهود الكبيرة التى بذلتها القوات المسلحة مع قوات الشرطة المصرية، في تأمين العملية الانتخابية بنطاق المحافظة، كما أشاد بجهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالتعاون مع قطاعات المرافق والخدمات، والتي كان لها الأثر البالغ في انتظام سير العملية الانتخابية.

وقدم "الهجان" الشكر لكل مواطني المحافظة، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات، اللاتي حرصن على المشاركة في هذا العرس الانتخابي.

كما أشاد المحافظ بالشباب الذين توافدوا على لجان التصويت في القرية والمدينة، مؤكدا أن القليوبية دائما في المقدمة من خلال مواطنيها الذين يتميزون بالمشاركة الفعالة في كافة القضايا التي تتعلق باستقرار الوطن، واستكمال مسيرته نحو التقدم والرقي والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.