إحباط محاولة لتهريب 960 قرصا مخدرا داخل خرطوشة سجائر بمطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة، عبدالعال نعمان مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والقانون رقم 127 لسنة 1955، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط الطيران اليونانية القادمة من أثينا، اشتبه توني فكري مأمور اللجنة الجمركية، في راكب مصري قادم من اليونان.

المتهم ينفي وجود ممنوعات بحوذته

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

أشعة إكس راي تؤكد الاتهام

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة إكس راي، بمعرفة إبراهيم طه مأمور الفحص، وتم تأكيد الاشتباه.

العثور على 960 قرصاً مخدراً من مادة Hipnosedon Flunitrazepm مخبأة داخل خرطوشة سجائر

وبالعرض على، عبدالعال نعمان مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة تضم: إسلام ماهر مأمور تفتيش الركاب، تحت إشراف أميره طلبة مشرف الصالة، لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 960 قرصا مخدرا من مادة Hipnosedon Flunitrazepm مخبأة داخل خرطوشه سجائر بحقائبه.

اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي

واتخذت الإجراءات القانونية وجرى تحرير محضر ضبط جمركي رقم 135 لسنة 2020، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.