فوزي: من المحتمل عودة بعثة منتخب الشباب بالكامل بعد ظهور إصابات كورونا

أعلن الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، وجود 18 إصابة بفيروس كورونا داخل منتخب مصر للشباب، بواقع 17 إصابة بين اللاعبين، إلى جانب إصابة المدير الفني للمنتخب ربيع ياسين، مشيرًا إلى أن المنتخب بالكامل خرج من مصر، ولا يوجد به أي إصابة نهائيًا، والإصابة جاءت للاعبين والمدرب، خلال تواجدهم في تونس.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المنتخب كان لديه مباراة أمام ليبيا غدًا، ومازال هناك بحث حول إلغاء المباراة بين مصر وليبيا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي حرص على التواصل مع ربيع ياسين المدير الفني لصفوف منتخب مصر للشباب، والاطمئنان على صحته هو واللاعبين.

وتابع أنه في الوقت الحالي، هناك حديث حول عودة المصابين إلى مصر من جديد، من المحتمل عودة البعثة بالكامل، ولكن ليس هناك أي شيء مؤكد حتى تلك اللحظة.

وطمأن المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة الجماهير: "اللاعبين بالكامل المصابين حالتهم مستقرة، ولا يوجد أي أعراض أو مضاعفات خطيرة على أي لاعب من اللاعبين حتى الآن".

"الوطن" تنفرد بنشر أسماء 13 لاعبا مصابا بكورونا في منتخب الشباب

حالة من الذعر انتشرت داخل معسكر منتخب الشباب بقيادة الكابتن ربيع ياسين، والذي يقيم حاليًا في تونس استعدادًا لخوض بطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا، وجاء ذلك بمجرد تلقي الجهاز الطبي نتيجة حالات فحوصات كورونا والتي أثبتت إصابة 13 لاعبًا بفيروس كورونا فضلا عن إصابة الكابتن ربيع ياسين بالفيروس.

وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخب مصر لنظيره الليبي غدًا الثلاثاء، على ملعب "المنزه"، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته على ملعب "رادس".

وتنفرد "الوطن سبورت" بنشر أسماء اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، والتي جاءت كالتالي:

عبدالرحمن عشري "إنبي".. مدافع

محمد المغربي "الأهلي".. مدافع

ياسين مرعي "الزمالك".. مدافع

محمود جهاد "النجوم".. خط وسط

حسام أشرف "الزمالك".. مهاجم

عبد الغني محمد "الاتحاد".. خط وسط

محمود صابر عبدالمحسن "بيراميدز".. مهاجم

أسامة فيصل "الزمالك".. مهاجم

زياد محمد كمال "إنبي".. خط وسط

محمود صابر "دفاع".. النجم الساحلي

محمد أشرف "الأهلي".. مدافع

إبراهيم عادل "بيراميدز".. مهاجم

محمد جمال "النجوم".. حارس مرمى