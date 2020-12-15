أحدها في سوق الحي العاشر.. 3 حرائق بالقاهرة والإسكندرية وقليوب

شهدت مصر عددا من الحرائق التي وقعت في أنحاء مختلفة من البلاد، تزامنا مع موجة رياح محملة بالرياح والأتربة.

"الوطن" ترصد لكم حوادث الحريق التي وقعت بالأمس كما يلي:

حريق بالحي العاشر بمدينة نصر

شهدت منطقة سوق الحي العاشر بمدينة نصر حريقا هائلا في السوق، وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، لمحاولة السيطرة عليه.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للحريق، وتظهر فيها محاولات الأهالي للسيطرة على الحريق، قبل وصول قوات الحماية المدنية.

وقالت صفحة "زهراء مدينة نصر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تمت السيطرة على الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية، ولم تحدث أي خسائر في الأرواح أو إصابات، عدا بعض حالات الاختناق البسيطة، ونقلت عن شهود عيان أن سبب الحريق هو قيام أحد العمال بإشعال النار للتدفئة، وانتشرت النيران بسبب ذلك.

السيطرة على حريق مصنع بقليوب دون خسائر بشرية

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب بمصنع دعاية وإعلان بميت حلفا التابعة لمدينة قليوب.

ودفع بـ6 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع دعاية وإعلان بميت حلفا التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

حريق في تنك أكسجين على طريق "شبرا - بنها الحر"

وفي وقت سابق، سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب في سيارة نقل على الطريق الحر "شبرا – بنها" في نطاق مركز بنها، محملة بـ"تنك أكسجين"، إثر اشتعال النيران به، ما أدى إلى انفجاره، وتعطلت الحركة المرورية على الطريق قرابة الساعة، لحين تم الإطفاء وسحب السيارة، وإطفاء النيران وإعادة الحركة المروروية دون خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث، وندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان ملابساته.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية، يفيد توقف الطريق الحر "شبرا – بنها"، بنطاق دائرة مركز بنها، إثر اشتعال النيران في سيارة نقل محملة بالأكسجين.

وانتقل على الفور العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وسيارات الإطفاء والحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران، وبالمعاينة تبين أنه في أثناء سير سيارة نقل محملة بـ "تنك أكسجين"، حدث بها ماس كهربائي، واشتعلت النيران به، ثم حدث انفجار وسادت سحابة دخانية على الطريق في الاتجاهين، أدت إلى توقف السيارات، وهرعت 4 سيارات إطفاء وحماية مدنية إلى مكان الواقعة، وتم السيطر ة على ألسنة النيران، ولم تقع أي خسائر بشرية.

وسحب العميد عبدالعظيم محمد، مدير الإدارة العامة للمرور بسحب السيارة وتجنيبها على الطريق، وإعادة فتحه مرة أخرى أمام السيارات.

النيابة تأمر بتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع حريق ميناء الإسكندرية

وبعد أكثر من 6 ساعات تمكنت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع، مساء أمس، بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية.

ووصل فريق من النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد لاشين، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، إلى ميناء الإسكندرية، لمعاينة موقع الحريق.

وأمر المستشار عمر سليم، رئيس النيابة بتشكيل لجنة فنية وهندسية لمعاينة المبنى فور إخماد النيران، وطلب تقرير الحماية المدنية، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستعجال تقرير خبراء الأدلة الجنائية.

كان حريق هائل اندلع، مساء أمس، بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك "مخزن روما"، دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالمعدات أو تأثير على حركة الملاحة البحرية.

وأوضحت هيئة ميناء الإسكندرية فى بيان لها، أن الحريق تسبب في انهيار أجزاء من مخزن البضائع المكون من أرضي و4 طوابق، ويقع على مساحة 1300م2 بالمنطقة الثانية في ميناء الإسكندرية.

ولفت البيان إلى الدفع بـ16 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وإخلاء المنطقة المجاورة له، نظرا لتهالك المبنى، حفاظا على الأرواح.

وأكدت هيئة ميناء الإسكندرية، عدم حدوث أي انفجارات جراء الحريق، مشيرة إلى أنه ستحصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك، فور إطفاء الحريق ومعرفة الأسباب.