فيديو لتعذيب مواطن في أوروبا يثير حفيظة الحقوقيين: «بضاعتكم ردت إليكم»

انتشر مقطع فيديو في أوروبا، يُظهر محاوطة شرطيين لمواطن وطرحه أرضا وتعذيبه بشكل مهين يتنافى مع كل مواثيق حقوق الإنسان، وهو ما أثار حفيظة الكثير من المواطنين، في وقت صدر فيه تقرير البرلمان الأوروبي ضد مصر، بشكل فيه ازدواجية في المعايير، ويبرز مدى التناقض بين الموقفين.

وقال الدكتور محمد سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن البرلمان الأوروبي لديه ازدواج في المعايير، فنجد عنفا منتشرا في أوروبا وتعذيبا من قبل قوات الشرطة في الشوارع وأمام أعين الجميع وعلى مرأى ومسمع من جميع الجمعيات الحقوقية، ولم نجد أي دعوات للشجب أو الإدانة من البرلمان الأوروبي.

وأضاف سلام لـ«الوطن»، أن البرلمان الأوروبي لم يجرم العنف ضد السود في أمريكا، خصوصا بعد حادثة جورج فلويد الأخيرة، حيث إنه لم يصدر أي تقرير عنه، وأيضا لم يصدر أي تقرير عن مقتل الأطفال الفلسطينيين وتجريف الزيتون في بناء المستوطات، وكلها منظمات حقوقية فقط.

حقوقي: أوروبا مليئة بالعنف

أما عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فقال إن أوروبا مليئة بأعمال العنف، وهذا الفيديو به أحد الدلائل التي تؤكد الهمجية والتصرفات الوحشية المنافية لأي مواثيق لحقوق الإنسان.

وأضاف شيحة، «يجب أن نوضح أن المعنى بالرد على البرلمان الأوروبي هو البرلمان العربي، ومن المؤكد أن هناك انتهاكات على نطاق واسع في حقوق الإنسان في أغلب دول العالم، ما يدفعنا للتمسك بالميثاق العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، مثلما تقوم هذه الدول بنقد هذه الأحداث في مصر، فعلينا (تجريس) هذه الدول لعدم التزامها بحقوق الإنسان على اعتبار أنها تكيل بمكيالين في وقت تقدم النقد للدول النامية وتتغاضي عن جرائم الدول الغنية».