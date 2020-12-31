إعدام رأس ماشية مصابة بالسل قبل طرحها بأسواق ملوي

شنت صباح اليوم الخميس، الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالتعاون مع مديرية الطب البيطري حملة تفتيشية مكبرة، أسفرت عن ضبط وإعدام رأس ماشية تزن 400 كجم لإصابتها بمرض السل.

وكانت لجنة من الطب البيطري، وقسم المجازر بملوي، قد فحصت ووقعت الكشف الطبي علي رأس ماشية وتبين إصابتها بمرض السل، وعلي الفور تقرر إعدامها بعد إخطار النيابة العامة، وعمل المحضر اللازم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، بضبط الأسواق والحد من إنتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

وكانت مديرية التموين بالمنيا، قد حررت 77 مخالفة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية على مستوى مراكز المحافظة التسع.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إن الحملات أسفرت عن تحرير 54 مخالفة للمخابز البلدية منها 16 مخالفة لنقص الوزن، 8 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مخالفتين لتجميع والتصرف فى حصة الدقيق المدعم، 28 مخالفة أخرى متنوعة، بالإضافة إلى 23 مخالفة فى مجال الأسواق منها مخالفتين لعدم الإعلان عن الأسعار5 مخالفات لعدم وجود ترخيص 4 مخالفات لعدم وجود شهادة صحية 10 مخالفات للتلاعب في المقررات التموينية ومخالفتين لبيع سلع مجهولة المصدر ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية التموين تمكنت بالتعاون مع الجهات الرقابية من تحرير 22 الف و769 مخالفة خلال عام 2020، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية التي نظمتها المديرية بجميع الوحدات المحلية بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومراقبة المخابز البلدية والأسواق، ولرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.