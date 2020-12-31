حصاد بطولات وجوائز رياضية وثقافية حققتها الغربية في 2020

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية منذ اختياره محافظاً للغربية على الاهتمام بالثقافة والفنون لأهميتها في بناء الهوية وتنمية القدرات البشرية، فقامت المحافظة بتنفيذ خطة عمل شاملة.

وبدأت بمتابعة تطوير البنية التحتية لمزاولة الأنشطة الثقافية، حيث تم تطوير البنية التحتية لعدد 5 منشآت هي «دار الكتب بطنطا - قصر ثقافة طنطا - قصر ثقافة المحلة الكبرى - مكتبة محلة أبو علي بالمحلة الكبرى - مكتبة أبو صير بسمنود».

وجاء ذلك إنطلاقاً من استراتيجية محافظة الغربية المتماشية مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي تهدف لبناء الإنسان المصري ورفع الوعي الثقافي في نفوس المواطنين .

وتحت شعار تشجيع الثقافة لتنمية الفكر وثقل المعارف، نفذت المحافظة 3268 فاعلية ثقافية، حيث تم عمل 360 مناقشة ومؤتمر، عدد 228 ورشة عمل ودورة، عدد 180 عرض فني، عدد 2408 ندوة ومحاضرة، عدد 84 معرض وعدد 54 أمسية وصالون وذلك بإجمالي عدد 1170420مشارك.

ومن منطلق حرص الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على غرس قيم الصحة العامة وممارسة الرياضة لدى شباب المحافظة لما لها من أهمية في بناء الجسم السليم وتهذيب الخُلُق ونشر مفاهيم التسامح، العمل الجماعي وتقبل الآخر، فكان للاهتمام بتطوير البنية التحتية الرياضية الأولوية بالمحافظة، حيث تم إنشاء عدد 14 مبني إداري، عدد 16ملعب منجل وكذلك تم تطوير عدد 3 ملاعب ورفع كفاءة عدد 5 مباني إدارية.

واعترافاً بأهمية المشاركة المنتظمة في الأنشطة الرياضية والبدنية من إكساب للياقة البدنية وغرس خيارات أساليب الحياة الصحية لدى الأطفال والشباب، شهدت محافظة الغربية تنفيذ العديد من الفعاليات منها عدد 25 مؤتمر ومهرجان وقافلة، عدد 25 دورة وبطولة رياضية، عدد 164 مشروع رياضي، عدد 117 ندوة وعدد 110 فاعلية شبابية أخرى بإجمالي عدد 87160 مشارك.

وفي إطار تنفيذ بعض الأنشطة الشبابية والرياضة، قامت المحافظة بتنظيم «مهرجان الرياضة انتماء وحياة، ماراثون دراجتك صحتك، نهائي مراكز الشباب لكرة القدم، نهائي دوري كرة القدم الخماسية بمبادرة لأني رجل، افتتاح أولمبياد الطفل المصري».

وحصدت محافظة الغربية على مدار هذا العام على العديد من الجوائز والمراكز الأولى على مستوى الجمهورية، منها حصول «مركز شباب شبرانبات على المركز الأول في النسخة السابعة لدوري مراكز الشباب لكرة القدم، نادى موهوبين المحلة على المركز الأول في الموسيقى الوترية، مركز فنون الغربية على المركز الأول غناء فردي والثاني عزف الكمان في مسابقة إبداع في الثقافة الرياضية، المركز الأفضل ضمن مبادرة طوَّر وغيَّر، المركز الأول على مستوى محافظات قطاع الدلتا في تقييم وزارة الشباب والرياضة».

وكذلك تم حصد العديد من الميداليات على مستوى الجمهورية في المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الميداليات الذهبية في الجودو «وزن 50 كجم، 42 كجم، 58 كجم، 38 كجم و 46 كجم».

الميداليات الذهبية في الملاكمة «وزن 70 كجم، 60 كجم و52 كجم» وكذلك الميداليات الفضية في الجودو «وزن 27 كجم، 58 كجم، 33 كجم و 46 كجم»، الميداليات الفضية في الملاكمة «وزن 50 كجم، 54 كجم و 60 كجم» والميداليات الفضية في المصارعة «وزن 49 كجم، 50 كجم و 53 كجم».

والميداليات البرونزية في الجودو «وزن 27 كجم، 30 كجم، 33 كجم، 46 كجم، 54 كجم و 90 كجم»، الميداليات البرونزية في المصارعة «وزن 40 كجم، 54 كجم، 85 كجم و 110 كجم»، الميداليات البرونزية في التايكوندو وزن 65 كجم والملاكمة وزن 69 كجم.

واستمرارًا لحصد المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، حصل مكتب ذوي القدرات على المركز الثاني في مسابقة الحلم المصري، فيما حصل شباب المحافظة على المركز الثاني في الرواية والمسرح بمسابقة ثقافية بالتعاون مع دار المعارف، وحصلت الشباب والرياضة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في دوري لأني رجل مصري، ولم يكتفى شباب المحافظة بالحصول على الميداليات والمراكز المتقدمة داخل الجمهورية فقط، ولكن حصل اللاعب عمر جاد رزق على الميدالية الفضية للبطولة العربية بدولة الكويت في الملاكمة.

ويؤكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المنظومة الثقافية والرياضية حققت هذا العام كل تلك الإنجازات من خلال تضافر جهود العاملين بمديريات الشباب والرياضة والثقافة، وعلي رأسهم الأستاذ أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة والأستاذ محمد شفيق مدير مديرية الثقافة.