غلق 43 مركزا للدروس وتحرير 106 مخالفات عدم ارتداء الكمامة بالقاهرة

قادت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حملة، اليوم، بعدد من أحياء المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد بمشاركة رؤساء الأحياء والشرطة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 1151«شيشة» وتحرير عدد 106 مخالفة عدم ارتداء الكمامة، علاوة على غلق مراكز تعليمية.

وفى سياق متصل، قاد اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، حملة بشوارع اللاسلكي والنادي و263 والجزائر وشارع 500 بالمعادي الجديد وتم مصادرة 310 «شيش» وتحرير 50 محضرًا، عدم ارتداء الكمامة، وغلق مركز تعليمى بنطاق حى البساتين.

وفى حي المعادى أسفرت الحملة عن تحرير25 محضرًا فوريًت لعدم ارتداء الكمامة ومصادرة 25 شيشية، وفى حى دار السلام برئاسة اللواء أيمن السعيد، جرى غلق 7 مقاهٍ ومصادرة 40 شيشة وغلق سنتر تعليمى بشارعى «أحمد زكي، ومصر حلوان الزراعى»، وفى حي المقطم بقيادة اللواء طارق اليمنى، تم مصادرة 123شيشة وغلق 5 مقاهٍ وتحرير 6 محاضر عدم ارتداء الكمامة.

وفى حي السيدة زينب بقيادة الدكتور مهران عبد اللطيف، أسفرت الحملة عن غلق 3 مقاهٍ ومصادرة 23 شيشة وتحرير 25 محضرًا، عدم ارتداءالكمامة، وفى حي حلوان بقيادة الدكتور أحمد القزاز، تم تحرير12محضرًا، عدم ارتداءالكمامة، وغلق مركز تعليمى ومصادرة 100شيشة، وفى حى طرة بقيادة الدكتورمحمد المجبر، تم مصادر 40 شيشة بطريق مصر حلوان الزراعي وأرض الجمعية ومدخل شق الثعبان كما تم غلق 40 مركزًا تعليميًا.

غلق أى منشأة تنظم احتفالية

وأكدت نائب محافظ القاهرة استمرار إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أى فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين، مع التأكيد على قرار الإلتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق مع القيادات الشرطية والجهات المعنية وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة

وناشدت نائب المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ علي التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم و تطبيق الغرامات الفورية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية، وستحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفي حالة الإمتناع عن السداد يتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.