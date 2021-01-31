تطوير المستشفى المركزي بالقناطر وإنشاء أخرى للحروق بـ583 مليون جنيه

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لأعمال تطوير مستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتي تبلغ تكلفتها 283 مليون جنيه، حيث تتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتي مناظير، و27 سرير عناية مركزة، إضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوى المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرّة 205 أسرّة.

وقال المحافظ، إنه جاري العمل على قدم وساق للانتهاء من إنشاءات مستشفى القناطر الخيرية المركزي الجاري إنشاؤه للنهوض بمستوى القطاع الصحي بالمدينة، حيث تم توفير كافة الاعتمادات المالية للانتهاء من الإنشاءات والتجهيزات الطبية والأجهزة، وجاري متابعة الشركة المنفذة لدفع الأعمال وتسليمها في المواعيد المتفق عليها وفق المواصفات المطروحة بالمقايسة.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة مستشفى الحروق والتي تعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق، والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، وتبلغ قيمة تكلفتها 300 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 85%، مشيرًا أن المستشفى سيكون إضافة كبيرة لمنظومة الصحة بالمحافظة.

ومن جانبه شدد المحافظ خلال جولته على المسئولين القائمين على التنفيذ بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المستشفى والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليمها وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن.

وفي سياق آخر، تفقد محافظ القليوبية أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، حيث تابع أعمال رصف بلاط الإنترلوك وزراعة الأشجار وذلك بطول الكورنيش ووجه بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء الإنشاءات أو التشجير والشكل الجمالي والحضاري .

كما شدد على سرعة الانتهاء من أعمال خطوط الكهرباء، والتي يتم توزيعها على الأعمده الديكورية .كما شدد المحافظ على مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال رصف بلاط الإنترلوك لبدء أعمال وضع طبقة الأسفلت.

كما وجه المحافظ بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة المرورية مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع.

مشيرًا إلى أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى آخر منطقة الفيلات، ويتضمن أيضا أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع 8 ومداخل الشوارع .

ووجه المحافظ بدفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة ليتم تسليم المشروع، مؤكدًا على ضرورة مراعاة زيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.