هاني أباظة: قرارات أبو شقة جاءت للحفاظ على بيت الأمة

أعلن النائب الوفدي اللواء هاني أباظة، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، عضو مجلس النواب، تأييده الكامل للقرارات التنظيمية التي اتخذها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، مؤكدا أن جميع القرارات تصب في مصلحة الحزب وتحمي تاريخ بيت الأمة.

وأكد «أباظة» أن رئيس الوفد استعرض في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء الماضي، تفاصيل المؤامرة التي كانت تحاك على بيت الأمة من أجل إسقاطه وخروجه عن مساره الوطني الذي يمتد إلى 100 عام، من خلال تغير ثوابت ومبادئ الحزب التي وضعها زعماء الوفد على مدار تاريخه والتي تعتمد في المقام الأول على دعم الوطن والمواطن.

وأوضح سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن جموع الوفديين وقفوا مع المستشار بهاء أبو شقة، من أجل التصدي إلى هذه المؤامرة من أجل الحفاظ على بيت الأمة، ليستمر الحزب مدافعا عن الدولة المصرية والمواطن بالهوية الوفدية التي تعبر عن الوطنية الخالصة، لذلك فإن الجميع في بيت الأمة يدعم هذه القرارات بشكل قوي.