شكري ونظيره التونسي يؤكدان ضرورة التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية، وعثمان الجرندي وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على ضرورة مواصلة الجهود العربية التي تستهدف التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه شكري، اليوم السبت، مع الوزير التونسي، حيث بحثا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أُطر التعاون القائمة بين مصر وتونس الشقيقة في أقرب وقت ممكن.

واتفق الوزيران على تكثيف الجهود من أجل إنهاء الأزمة الليبية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

وأكد الوزيران على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين المصري والتونسي حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ سامح شكري الوزير الجرندي على رئاسة تونس الناجحة لمجلس الأمن خلال شهر يناير الماضي.