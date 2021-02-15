ضبط عامل طعن سائقا للخلاف على أولوية شراء مأكولات من مطعم

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن كشف ملابسات إصابة سائق بجروح في أجزاء من جسمه، إثر تعرضه لطعن بسلاح أبيض.

ووردت إلى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغ من أحد المستشفيات، يفيد باستقبالها سائق، ومقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح شبه نافذة بالظهر والبطن.

وتبين بالانتقال والفحص حدوث مشادة كلامية بين المصاب وبين عامل خردة، مقيم بدائرة القسم، حال تواجدهما أمام مطعم مأكولات كائن بدائرة القسم، بسبب خلاف بينهما حول أولوية شراء المأكولات من المطعم، وتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، محدثاً إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الجاني وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.