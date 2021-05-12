بـ210 صواريخ.. «القسام» تقصف 3 مناطق في إسرائيل

استمرت انطلاق الرشقات الصاروخية من غزة على إسرائيل، فيما دوت صفارات الإنذار في بئر السبع وتل أبيب، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وكانت «كتائب القسام»، أعلنت فجر اليوم، أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة بـ100 صاروخ لـ«بئر السبع» ردا على استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف الأبراج المدنية في غزة.

وأضافت الكتائب، أنها نفذت ضربة صاروخية جديدة استهدفت منطقة «تل أبيب» و«مطار بن جوريون» الإسرائيلي، بـ110 صواريخ ردا على استئناف استهداف الأبراج السكنية.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، دمرت فجر اليوم، برجاً متعدد الطوابق وسط غزة.

طائرة حربية إسرائيلية تستهدف «برج الجوهرة» بـ7 صواريخ

واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية، بـ7 صواريخ «برج الجوهرة» وسط المدينة والمكون من 8 طوابق ما أدى إلى تدمير اجزاء كبيرة منه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

كما أطلقت «كتائب القسام» رشقة جديدة من الصواريخ الثقيلة تجاه الأراضي المحتلة، فيما وجهت الكتائب رسالة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي قالت فيها: «إن عدتم عدنا».

وكشفت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أن الضربة الصاروخية التي وجهتها فجر اليوم لـ«تل أبيب» ومطار «بن جوريون» الإسرائيلي، استخدمت فيها لأول مرة صواريخ «إس أتش 85»، SH85 تيمناً بالقائد الشهيد محمد أبو شمالة، إضافة إلى صواريخ من طراز A120، M75، J80، J90، فيما استهدفت بئر السبع المحتلة بصواريخ من «عائلة سجيل».

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن المزيد من الصواريخ تستهدف «تل أبيب».

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، تعهد، أمس الثلاثاء، بتوسيع العمليات في غزة، وقال إن «حماس» ستدفع ثمنا كبيرا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.