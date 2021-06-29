إجازة 30 يونيو للبنوك الخميس.. واستئناف العمل صباح الأحد المقبل

عطَّل البنك المركزي المصري، عمل البنوك، الخميس، حيث منح إجازة 30 يونيو للبنوك على أن تستأنف البنوك أنشطتها الأحد 4 يوليو 2021.

إجازة 30 يونيو للبنوك الخميس

«المركزي» حدد إجازة 30 يونيو للبنوك، بموجب قرار صدر يوم أمس الاثنين 28 يونيو الجاري، حيث يعطل العمل كل عام بمناسبة إجازة 30 يونيو للبنوك، بينما هناك فروع للبنوك لا يعطل فيها العمل يوم إجازة 30 يونيو، بالإضافة إلى أن التطبيقات البنكية توفر الكثير عن العملاء الراغبين في تحويل وتلقي الأموال وإنجاز العديد من الخدمات الأخرى.

توفير «الكاش» بالماكينات خلال إجازة 30 يونيو للبنوك

وتعتزم البنوك توفير «الكاش» اللازم بماكينات الصراف الآلي خلال إجازة 30 يونيو للبنوك، ضماناً لعدم تعطل مصالح المواطنين، وإمكانية سحب الأموال وتوفرها في أي وقت لهم متى شاؤوا.

فروع إلكترونية تعمل دون انقطاع رغم إجازة 30 يونيو للبنوك

وبالإضافة إلى إجازة 30 يونيو للبنوك، فإن باقي مؤسسات الدولة العامة والخاصة ستكون هي الأخرى إجازة، حيث أعلن مجلس الوزراء موقف إجازة 30 يونيو 2021، المقررة خلال الأسبوع الجاري، إحياء واحتفالا بالذكري الـ8 لثورة 30 يونيو 2013، في ظل تقليد حكومي متبع منذ فترة بترحيل الإجازات والعطلات الرسمية لنهاية الأسبوع.

الحكومة تُعلن تفاصيل إجازة 30 يونيو

ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الحكومة، أمس الأول، فإنه تقرر اعتبار يوم الخميس الموافق 1 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بدلًا من الأربعاء 30 يونيو 2021.

واستثنى القرار أعمال الامتحانات، حيث أكدت الحكومة استمرارها في مواعيدها المعلنة سواء من وزارة التربية والتعليم أو من خلال وزارة التعليم العالي دون توقف.

إجازة للقطاع الخاص مدفوعة الأجر

وأصدرت وزارة القوى العاملة، كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، يقضي باعتبار الخميس الموافق 1 يوليو 2021 بدلا من 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى الثورة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، في تصريحات سابقة، إن ذلك في ضوء احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.