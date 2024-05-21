58 مشاركا في أول أيام مسابقة تصوير الشواطئ بالإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استقبال طلبات 58 متسابقا بعد انقضاء يوم واحد فقط من الإعلان عن المسابقة المتميزة والفريدة التي تنظمها محافظة الإسكندرية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وهي مسابقة التصوير الفوتوغرافي لشواطئ الإسكندرية.

وأوضحت مصايف الإسكندرية في بيان لها اليوم، أن نسبة الاشتراك في مسابقة التصوير مبهرة بمعدل اليوم الأول، مطالبة المهتمين بمجال التصوير بالإسراع في التسجيل في الفورم الخاص بالتسجيل لان بمجرد الوصول للعدد المطلوب سيتم غلق باب الاشتراك.

تخصصات عدة في مسابقة تصوير شواطئ الإسكندرية

وأكدت مصايف الإسكندرية أن المتسابقين تراوحوا في التخصصات ما بين استخدام «كاميرا DSLR، كاميرا Mirrorless، موبايل» كما أنهم لديهم القدرة على إنتاج صور مختلفة في شواطئ عدة بالإسكندرية ما يثري السياحة الشاطئية بعدسة هؤلاء المتسابقين.

آخر موعد للاشتراك في مسابقة تصوير الشواطئ

وأشاروا إلى أنه يتم التسجيل للاشتراك في المسابقة من خلال ملء الاستمارة من هنا ، على أن تقبل طلبات التسجيل حتي يوم الجمعة الموافق 2024/5/31.