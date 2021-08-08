«الجزار» يتابع خطة تشغيل «المنطقة المركزية» بالعاصمة الإدارية الجديدة

بحث الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مع ممثلى إحدى الشركات العالمية الكبرى، المتخصصة فى إدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية على مستوى العالم، لمتابعة خطوات تنفيذ خطة إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الوزارة، فى بيان، إن الاجتماع ناقش الخطة المتكاملة لإدارة وتشغيل المكونات المختلفة لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى أعدته الشركة، وفريق العمل الذى يضم أكبر المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة فى عدد من المجالات، وأكد «الجزار» أن الخطة الموضوعة لإدارة وتشغيل مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تهدف لجذب كبرى الشركات والكيانات العالمية للاستثمار بالمشروع، وجذب العلامات التجارية العالمية المشهورة.

وطالب الوزير بإدارة وتشغيل مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، طبقاً للمعايير القياسية الدولية لإدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية، وبما يتوافق مع طبيعة المشروع الذى تم تنفيذه على أحدث النظم العالمية، والخطة الموضوعة لتسويق المشروع على المستوى العالمى، باعتباره الأول من نوعه فى مصر.

«المجتمعات العمرانية» توافق على طرح أراضٍ لأنشطة تعليمية وترفيهية بـ«دمياط الجديدة»

من جهة أخرى، وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إتاحة قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة تعليمية وترفيهية ومخزن بمساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة «دمياط الجديدة» بنظام التخصيص الفورى لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.