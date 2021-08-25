معهد بحوث الإلكترونيات وجامعة الدلتا التكنولوجية يبحثان دعم التعاون

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور شيرين عبد القادر محرم، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول زيارة وفد المعهد لجامعة الدلتا التكنولوجية؛ لبحث وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين في المجال العلمي والتطبيقي لخدمة طلاب الجامعة.

وأشار التقرير إلى أن التعاون بين الجانبين يأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه في أبريل الماضي بين معهد بحوث الإلكترونيات وجامعة الدلتا التكنولوجية.

تدريب عملي لطلاب «الدلتا التكنولوجية» في المعهد

وأوضح التقرير، أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ برامج تدريبية مشتركة واستشارات فنية في عدة مجالات، حيث سيتم توفير التدريب العملي لطلاب الجامعة من خلال برامج معدة من قبل معهد بحوث الإلكترونيات في عدد من المجالات، منها إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، حيث يقوم المعهد حاليًا بإنشاء معمل مركزي بحثي لاختبار مكونات النفايات الإلكترونية، وإجراء الدراسات اللازمة لإعادة الاستفادة منها، فضلاً عن التعاون بينهما في مجال الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة.

ولفت التقرير إلى تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بين المعهد والجامعة، منها تصميم وتصنيع أحذية لمعالجة تقوس القدم، وتصميم وتصنيع قميص واق للحد من آلام العمود الفقري عن طريق وضع حساسات لتنشيط الدورة الدموية والعضلات، وأيضاً تصميم قفازات لمرضى الشلل الرعاش للمساعدة في إمكانية التحكم في الأشياء.

المعهد يسعى للنهوض بصناعة الإلكترونيات في مصر

وخلال فعاليات الزيارة، استعرضت الدكتورة شيرين عبد القادر أنشطة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، وأبدت ترحيبها باحتضان المبتكرين من طلاب الجامعة، مشيرة إلى أن المعهد يعد واحدًا من أكبر الجهات البحثية المتخصصة والمتكاملة في مجال الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويسعى للنهوض بصناعة الإلكترونيات وتوطين التكنولوجيا واستخداماتها في مصر في شتی المجالات، وخاصة من خلال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة له.

كما تفقد الوفد المعامل والورش بالكلية التي تم تجهيزها على أعلى مستوي تقني وتكنولوجي يواكب الجامعات العالمية ويناسب التعليم التكنولوجي، إضافة إلى قاعة الاختبارات الإلكترونية، ونادي العلوم والتكنولوجيا لمشروعات الطلاب العملية والعلمية.

ورافق وفد معهد بحوث الإلكترونيات خلال زيارته للجامعة الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، والدكتور عربي كشك نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية للتدريب والخدمات.

وضم وفد المعهد الدكتور أحمد عطية القائم بأعمال رئيس قسم الميكروويف، والدكتورة هبة أصلان القائم بأعمال رئيس قسم بحوث المعلوماتية، وعدد من أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم.

جدير بالذكر أن جامعة الدلتا التكنولوجية أنشئت وفقًا للقرار الجمهوري رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، حيث يعتمد التعليم التكنولوجي بالجامعة على التدريب العملي التطبيقي للمناهج النظرية؛ لتخريج جيل قادر على نقل وتوطين التكنولوجيا وتحويلها إلى منتجات على أرض الواقع تهدف لتعميق التصنيع المحلي.