شاطئ «مينا الحشيش» بمرسى مطروح.. روعة الاستجمام وسط الهدوء (صور)

يعد شاطئ «مينا الحشيش» بمرسى مطروح أحد الشواطئ البكر النقية، التي تتميز بجمال الطبيعة، من المياه الفيروزية الرائعة والمناظر الصخرية الخلابة التي تحيط بالشاطئ من الخارج من الأطراف، ويقع الشاطئ في نهاية شارع «علم الروم»، شرق مدينة مرسى مطروح، بعيداً عن الزحام وسط المدينة، وسط أجواء هادئة من الطقس الساحلي اللطيف نهاراً، وإقبال من المصطافين عليه، للاستمتاع بالبحر والاستحمام به، خاصةً الأسر، التي تفد من مختلف مدن ومحافظات مصر، هرباً من المناطق الحارة، خاصةً صعيد مصر، للاستجمام في مطروح.

معلومات عن شاطئ مينا الحشيش بمرسى مطروح

يمتد شاطئ مينا الحشيش لمسافة كيلو متر على ساحل البحر المتوسط في شرق مدينة مرسى مطروح، من المدخل الشرقي للمدينة، في أجمل البقاع الساحرة الهادئة، ويتمتع بالأمن والأمان مع وجود منقذين من العاملين في الشاطئ، ويوجد به غرف تغيير الملابس، ودورات مياه، وكافتيريات، ومطاعم، وأكشاك ومنفذ بيع مواد غذائية، وألعاب البحر.

مخاطر شاطئ مينا الحشيش بمرسى مطروح

ويعتبر شاطئ مينا الحشيش من الشواطئ المفتوحة على البحر الكبير فى محافظة مطروح، ويجري التحذير من النزول إليه حال ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر، مما يسبب سحب إلى الداخل، ويشكل خطورة على أرواح المواطنين، وتكون السباحة عليه في أقرب نقطة من بداية الشاطئ، وعدم العوم على مسافات، حفاظاً على حياة رواد مطروح من الغرق، ويحرص العاملون على الشاطىء على تنبية جميع المصطافين، حالة وجود أي مخاطر في النزول إلى البحر من عدمه.

شواطئ مرسى مطروح الجميلة

ويتساءل الكثيرون، خاصةً الذين يزورون مرسى مطروح لأول مرة، عن أجمل شواطئ مطروح، ومنها شاطئ «مينا الحشيش، وعجيبة، والأبيض، وشاطئ أم الرخم، وشاطئ روميل، وشاطئ الغرام، وكليوباترا، والرميلة»، حيث تتوافر بها الخدمات والمواصلات، مع أسعار مناسبة لإيجار الشماسي، ويستمتع خلالها المصطافون بمياه البحر الصافية والرمال الناعمة.