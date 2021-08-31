الفئات المعفاة من رسوم دخول المناطق الأثرية.. بينهم طلبة ماجستير 3 تخصصات

تتميّز مصر عن باقي دول العالم، بوجود الكثير من المعالم السياحية على أرضها، والتي يعود تاريخها لأكثر من 7 آلاف سنة، فضلا عن المتاحف، والمعابد الأثرية التي نُقشت على جدرانها حياة المصري القديم، وكل هذه الأشياء وأكثر، تجذب السائحين من شتى بقاع العالم، إلى زيارتها والتمتع بآثارها وطقسها، كما يحرص المصريون على زيارة هذه الأماكن، ومؤخرا، سمحت وزارة السياحة والآثار للعديد من الفئات، بدخول المناطق الأثرية مجانا دون رسوم، لتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر، ورفع الوعي بتاريخ مصر وحضارتها وآثارها.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، الفئات المعفاة من رسوم دخول المناطق الأثرية، كما يلي:

الفئات المعفاة من دخول المناطق الأثرية

- يسمح بدخول المصرين من أقسام الآثار والتاريخ والحضارة، والإرشاد السياحي والعمارة، والفنون الجميلة والتربية الفنية والفنون التطبيقية، والتراث وإدارة المواقع وعلوم المتاحف، بكليات الآثار والأداب والفنون الجميلة والتربية الفنية والفنون التطبيقية والسياحة والفنادق وجامعة الأزهر، إلى جميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة مجانا.

يسمح بدخول رحلات بعض المدارس مجانا

- يسمح بدخول رحلات المدارس الابتدائية الحكومية ودور الأيتام بمختلف أنحاء الجمهورية للمتاحف والمواقع الأثرية مجانا.

- يسمح بدخول المناطق الأثرية، والمتاحف والمواقع الأثرية مجانا، للمصريين والعرب المقيمين في مصر كبار السن، ممن هم فوق 60 عاما، أي دون تحمل أي رسوم في محاولة، لإتاحة الفرصة أمام كبار السن لزيارة المعالم الأثرية بمصر.

- يطبق الإعفاء من دفع رسوم تذاكر دخول المتحف على ذوي الاحتياجات الخاصة المصريين مع مرافق واحد مصري، عدا يومي الجمعة والسبت.

- يسمح بدخول الصحفيين المصريين والأجانب مجانا، ممن يحملون كارنيه المركز الصحفي للمراسلين الأجانب.

- أبناء وزوجات الشهداء ومصابي الحروب والمحاربون القدماء.

- طلبة ماجستير التراث وإدارة المواقع وعلوم المتاحف.

- أعضاء نقابتي الفنانين التشكيليين والمرشدين السياحيين.