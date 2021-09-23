تعرف على حكاية مصري صمم أكثر من 1500 مبنى في الشارقة

روى الدكتور أحمد زكريا، المدير التنفيذي لإحدى أكبر شركات التطوير العقاري بالإمارات، عن تفاصيل تصميمه برج في الشارقة، قائلا إن البرج يتكون من 40 دورا، وتصميمه وفر مساحات كثيرة من الخدمات، واستغرق عمله نحو 3 سنوات، ومدة التصميم نحو 4 أشهر.

التصميم يتخذ الطابع الإسلامي الحديث

وأضاف «زكريا»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أنَّ التصميم يتخذ الطابع الإسلامي الحديث، إذ يحتوي على نقوش إسلامية في كل الأدوار، حيث احتوى الجراج على «مشربيات»، لتعكس الهوية الإسلامية.

ولفت إلى أنه صمم أيضًا 69 صالة رياضية داخل أندية في مناطق مختلفة في الشارقة، مثل الصالة الرياضية في جامعة الشارقة، ومن أبرز التصميمات التي نفذها في الشارقة، شبكة المواصلات العمومية، إضافة لأول مركز تجاري مُكيف في الشارقة، بينما في دبي، جرى تطوير المبنى الرئيسي لمواصلات الإمارات، وحصل تكريم بسببه.

حصلت على تكريم من منظمة العواصم والمدن الإسلامية في «أغاخان»

وأشار إلى أنه حصل على تكريم من منظمة العواصم والمدن الإسلامية في «أغاخان» خلال 2007 بأبوظبي، وذلك بسبب مشروع تطوير مدينة الأقصر وتخطيطها، «علاقتي مع مصر لم تتوقف، أنا متغرب من 1995 بس علطول بزور مصر».

وأكد أنه لم يقابله أي مشكلات أو صعوبات خلال عمله، لكن الصعوبة تكمن خلال دراسة الماجستير والدكتوراه، حيث أجراها خلال تردده بين مصر والإمارات، لافتا إلى أنه حصل على الماجستير من جامعة عين شمس في معهد دراسات وبحوث البيئة، والدكتوراه في جامعة القاهرة.

وقدم رسالة للشعب الإماراتي، بعد حوالي 30 سنة من عمله في الإمارات قائلا: «أحب اقولهم احنا عيشنا معاكم في بلدكم حاسين إننا منكم وأنتوا مننا، وسعدنا علطول التعاون وبنشكر شيوخ الإمارات، منهم رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن زايد ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولا ننسى الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، له حب كبير لمصر».

«فايق»: أحمد زكريا له علامات في جميع أنحاء الإمارات

وقال «فايق»، إن «زكريا» له علامات في جميع أنحاء الإمارات، ولا سيما إمارات الشارقة ودبي وأبوظبي، وغيرها، حيث صمم 1500 مشروعا في الشارقة، وخطط كل مباني المواصلات العامة في الإمارات، وصالات رياضية وكثير من المشروعات في الإمارات والسعودية ومصر.