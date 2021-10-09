تفاصيل «المؤبد» لميكانيكي اعتدى على طفل بولاق الدكرور: هدده بكلب

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في محكمة جنوب القاهرة في زينهم بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المؤبد، لإدانته بهتك عرض طفل بالقوة، أعلى العقار الذي يقيم فيه مع أسرته في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، العام الماضي، وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر أبو الوفا، بعضوية المستشارين وليد أبو المعاطي، بسام فاروق عنتر، وبأمانة سر محمد عوض وأيمن محمد عثمان.

استدراج واعتداء

وأوضحت أوراق القضية التي حملت رقم 5106 لسنة 2020 كلي الجيزة، أن المتهم استدرج نجل خاله الطفل البالغ من العمر 9 سنوات واعتدى عليه أعلى العقار الذي يقيم فيه الطفل مع أسرته، خاصة وأن المتهم يسكن في عقار مجاور للعقار الذي يقيم فيه الطفل، وتمكن من ترويع الطفل والاعتداء عليه بالقوة.

هدده بكلب

وأوضحت أوراق القضية أن أقوال والد الطفل أشارت إلى أن المتهم تمكن من استدراج الطفل وهدده بكلب شرس وإذا لم يرضخ لرغباته حتى نجح في الاعتداء عليه، وأنه عرف ذلك من نجله فتوجه إلى قسم شرطة بولاق الدكرور وحرر محضرًا فانتقلت قوة أمنية إلى منزل المتهم، وألقت القبض عليه، وأحالته النيابة العامة، إلى المحاكمة الجنائية، حيث صدر بحقه الحكم المتقدم.

محاكمة أحمد بسام زكي بتهمة هتك العرض

وفي سياق منفصل، قررت المحكمة الاقتصادية المستأنفة، اليوم، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهم أحمد بسام زكي، على حكم حبسه لمدة 3 سنوات بتهمة هتك عرض 3 فتيات، لجلسة 11 ديسمبر المقبل؛ لتقديم المستندات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أحمد بسام زكي تحرش جنسيا بالمجني عليها «ف.س»، بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية، إذ أرسل إليها عبر واتس اب، صورا جنسية، وتعمد مضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما أن المتهم تحرش جنسيا أيضًا بالمجني عليها «ن.ع» خلال مكالمة هاتفية بينهما، إذ أتى خلالها بإيحاءات وتلميحات ذات طبيعة جنسية، فضلا عن تعمده مضايقتها بتكرار الاتصال، ومراسلتها دون رضاها.