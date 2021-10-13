«العليا للفيروسات»: سلالة «لامدا» لم تصل لمصر.. و«دلتا» الأكثر انتشارا

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّه حتى الآن لم يتم اكتشاف أي سلالات جديدة لفيروس كورونا (كوفيد - 19) بخلاف ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الصحة، وآخرها الكشف عن وجود سلالة دلتا، مؤكدا أنّ الدراسات العلمية التي اجراها علماء مستشفى 57357 لأورام الأطفال، ومستشفى قصر العيني، أشارت إلى أنّه سيتم الكشف عن نتائج الدراسات العلمية كاملة خلال الفترة المقبلة.

العليا للفيروسات: دراسات لتحليل عينات فيروس كورونا بـ4 محافظات

وأضاف رئيس لجنة الصحة بالنواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنّه لم يتم حتى الآن اكتشاف سلالة «لامدا» لفيروس كورونا، وذلك بعد تحليل عينات فيروس كورونا للموجة الرابعة، والتي أُجريت بـ4 محافظات: سوهاج، أسيوط، المنصورة، والزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك بعد تحليل عينات من مصابي فيروس كورونا.

وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّه جرى الكشف عن عدد من المحاور الرئيسية يتم دراستها من خلال تحليل عينات فيروس كورونا (كوفيد 19)، وسيتم الكشف عن نتائجها من قبل وزير التعليم العالي.

التعليم العالي: سلالة دلتا الأكثر انتشارا في الموجة الرابعة

وناشد الدكتور أشرف حاتم، المواطنين، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامة، وسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، للوقاية من الإصابة بالمرض، قائلا: «سلالة دلتا كورونا هي الأكثر انتشارا في الموجة الرابعة، وكل اللقاحات المتاحة آمنة وفعالة في الوقاية من فيروس كورونا مع المطعمين، الذين تكون لديهم مناعة جزئية حتى في وجود السلالات الجديدة لكورونا».