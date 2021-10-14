ضبط مركز للدروس الخصوصية داخل مدرسة تحت الصيانة بالقليوبية

كشفت جولة تفقدية اجرتها سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لمتابعة المدارس بمرافقة لجنة مشكلة من إدارة المتابعة والتعليم الإبتدائي والإعدادى والثانوي، عن استغلال مدرسة تحت الإنشاء كمركز للدروس الخصوصية.

ولاحظت وكيل مديرية تعليم القليوبية خلا تفقدها للمدرسة برفقة اللجنة، خروج ودخول الطلاب بإحدى المدارس التي تجري بها عملية صيانة شاملة، وبالمتابعة تبين وجود طلبة وطالبات وعدد من المدرسين في الفصول الدراسية وداخل المدرسة، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة مدعم بالمستندات والصور، وأحال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الواقعة إلي الشئون القانونية لاتخاذ اللازم حيال المخالفين.

وأكد وكيل الوزارة أنه لا تهاون مع المقصرين والمخالفين ونبه على الجميع بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الوزارية الصادرة من وزارة التربية والتعليم كما أعلن أن لجان المتابعة ستتابع كل مدارس المحافظة للوقوف على جميع السلبيات وحلها وفق الإمكانات المتاحة.

وتأتي تلك الخطوة في ضوء تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالعمل بكل جهد على مكافحة الدروس الخصوصية بتوجيهات من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

وكيل مديرية تعليم القليوبية تتفقد مدارس طوخ

في سياق أخر، أجرت سماح إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، جولة تفقدية داخل عدد من المدارس بإدارة طوخ التعليمية، يرافقها مدير إدارة المتابعة وفريق عمل من ديوان المديرية بهدف الاطمئنان على انتظام الدراسة داخل المدارس، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

وشددت وكيل مديرية التعليم بالقليوبية خلال جولتها بمدرسة أنور حسان الإبتدائية على ضرورة إلتزام جميع مدارس المحافظة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، وتنفيذ جميع القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، والحرص على تحقيق التباعد الإجتماعى في الطابور وداخل الفصول وبين العاملين حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس على حد سواء، منوها إلى ضرورة الإستفادة من مصادر المعرفة المختلفة التي أعدتها الوزارة، وقيام المدارس بالإعلان عنها للطلاب، وحرص المعلمين على التكامل مع هذة المصادر.