مصرع عامل بناء سقط عليه جدار في قنا

لقي عامل بناء مصرعه، منذ قليل، إثر سقوط جدار سور أثناء بنائه بقرية «المقربية»، التابعة لمركز قوص، جنوب المحافظة.

تلقى اللواء، مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً بمصرع «خميس.ن»، 65 عاما، يعمل بناء، إثر سقوط سور عليه أثناء بنائه بقرية المقربية، وتبين من التحريات وشهود العيان، إن البنا بعدما انتهي من بناء جدار سور بارتفاع 150 سم سقط عليه مما أدى إلى وفاته في الحال.

انتقل مفتش الصحة لتوقيع الكشف على الجثة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.