تحويل الوريد إلى شريان أمام مؤتمر المنصورة بمشاركة 25 خبيرا أجنبيا

أعلن الدكتور مسعد سليمان، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، عن عقد مؤتمر المنصورة السنوي التاسع لجراحه الأوعية الدموية «ميڤاك»، على مدى 3 أيام، خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينه بورسعيد، ويحاضر فيه 70 من أساتذة الأوعية من مختلف الجامعات.

وأشار الدكتور «سليمان» إلى أن المؤتمر يقدم تقنيات وأساليب حديثة لأول مرة عن طريق البث المباشر لإجراء عمليات تحويل الأوردة إلى شرايين، لعلاج حالات النقص الحاد في الدورة الدموية الميؤوس منها، وهي تقنية لم تستخدم من قبل، وتنقل مباشرةً من إحدى الجامعات الأمريكية، وتمثل انطلاقه نحو احتضان التكنولوجيا بأبسط السبل.

يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور مسعد سليمان، والدكتور محمد عمر الفاروق، استشاري جراحة الأوعية الدموية وممتحن بالكلية الملكية، والدكتور خالد موافي، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، ومقرر المؤتمر، والدكتور عمرو الشافعي، مدرس جراحة الأوعية الدموية، ومنسق المؤتمر، وبحضور أساتذة الأوعية الدموية من جميع الجامعات المصرية والاكاديميات العسكرية، إضافة إلى محاضرين من السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا واليونان وإيرلندا.

11 ورشة عمل للتدريب على أحدث التقنيات الجراحية

وقال الدكتور مسعد سليمان إن مؤتمر المنصورة السنوي التاسع لجراحه الأوعية الدموية ينقسم إلى 11 ورشة عمل للتدريب على أحدث التقنيات الجراحية والقسطرة التداخلية في اليوم الأول، يتبعها جلسات علمية على مدى اليومين التاليين، تتضمن محاضرات عن طرق علاج حديثة لأمراض انسداد الشرايين وإذابة جلطات الشرايين والأوردة وتركيب دعامات الأوردة العميقة، لعلاج قرح الساقين، وتركيب فلاتر للأوعية لمنع انتقال الجلطات، وعلاج الوحمات الدموية بأحدث مواد الحقن، والجديد في علاج القدم السكري، ومستجدات علاج احتقان الحوض المزمن.

جلسات الكوابيس والتحدي

وأضاف «سليمان، في تصريح صحفي، أن المؤتمر يتضمن جلسات عن الحالات غاية في الصعوبة، تسمى «جلسة التحدي»، وكيف يتم التعامل مع مثل هذه الحالات، إضافة إلى «جلسات الاختراع»، وهي للتقنيات والجراحات الجديدة التي لم تنشر بعد ولم تحصل على براءة الاختراع، ويعتبر نشرها في المؤتمر بوابة الحصول على هذه البراءة، أما الجلسات الأكثر تشويقاً فهي «جلسة المضاعفات»، أو كما يتداولها المتخصصون باسم «جلسة الكوابيس»، وهي معنية بالحالات التي بدأت ولم تحل بعد، وتستدعي تضافر جميع الآراء في هذا التجمع العلمي، للاسترشاد بوجهات النظر المتعمقة لإحداث تغير ملموس في مسار هذه الحالات.

جلسات المناظرات.. مباراة للدفاع عن وجهات النظر

وأشار أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة إلى أن المؤتمر يتضمن أيضاً عقد «جلسات المناظرات»، وهي شديدة الأهمية حيث يتبارى اثنان من المتخصصين في الدفاع عن وجه نظرهما في علاج أو إعادة إحياء طريقة سابقة لمجال العمل.

1500 من المتخصصين في المؤتمر

وأكد أن أهم ما يميز مؤتمر هذا العام، هو إقبال عدد كبير من الخبراء الأجانب على المشاركة، حيث يتجاوز عددهم 25 خبيراً، رغم الظروف التي يمر بها العالم، وأدت إلى إلغاء العديد من المؤتمرات العالمية لهذا العام، حيث بلغ عدد طلبات التسجيل للمشاركة في المؤتمر أكثر من 1500 من المتخصصين في مجال جراحة الأوعية الدموية، وتُعقد فعاليات المؤتمر في 3 فنادق بمدينة بورسعيد.