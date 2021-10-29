طالب أزهري بالأقصر يصعد لنهائيات مسابقة روبوتات في الصين

كشفت منطقة الأقصر الأزهرية عن صعود طالب بمعهد الأقصر الأزهري للقراءات بالصف الثاني تجويد، لنهائيات إحدى المسابقات الخاصة بمجال الروبوتات بدولة الصين، عقب مشاركته في العديد من المسابقات بمجال التكنولوجيا الحديثة، ليحصل على المركز السادس ومن ثم تم تصعيده لنهائيات المسابقة بدولة الصين على أن تقام في بداية العام المقبل.

حفظ القرآن الكريم

وأوضح عبد الحي خليل، المنسق الإعلامي لمنطقة الأقصر، أن الطالب يُدعى يوسف محمد حسين، ويبلغ 14عامًا، إذ يدرس بمعهد قراءات الأقصر الأزهري - الصف الثاني «تجويد»، حافظًا للقرآن الكريم بالكامل، وشارك في العديد من المسابقات الخاصة بالمجال التكنولوجي خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أنه التحق مؤخرًا بإحدى المسابقات في لذك المجال ليفوز بالمركز السادس ومن ثم تصعيده للنهائيات في دولة الصين في مطلع العام القادم.

طالب يتعلم بالممارسة والتجربة

ولفت المنسق الإعلامي لمنطقة الأقصر الأزهرية، في بيان رسمي، إلى إن الطالب يُعتبر نموذجا أقصريا ناجحا، صاحب إرادة وعزيمة وتحدٍ وإصرار على تحقيق الذات، وكان القرآن ولا يزال سببا في تنمية مداركه، واستيعابه بصورة أفضل من غيره، ومنحه قدرة كبيرة على تنظيم الوقت والاستفادة منه، فضلاً عن تمتعه بقدر كبير من الاتزان النفسي والاجتماعي، مضيفًا أن الطالب يتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وفق منهجية مبتكرة شجعته على التعلم عن طريق التجربة والممارسة للوصول إلى الاستكشاف.