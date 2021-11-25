أثريون يشيدون بافتتاحية طريق الكباش: ترويج للسياحة في مصر

قال الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن احتفالية افتتاح طريق الكباش اليوم، تزيد من الإقبال السياحي على مصر، مشيرًا إلى أن الأقصر بها متحفين، وطريق الكباش يعد ممشى يسير بطول 3 كيلو متر، وتم عمل استراحات للسياح على جانب الطريق من أجل التسهيل عليهم.

ترميم المعابد بالأقصر

وأضاف «عثمان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه تم ترميم داخل المعابد ورفع كفاءة لبعض المعابد وإنارة البر الغربي لأول مرة في التاريخ، مبينًا أنه ستكون هناك مرونة في المتاحف وفتحها بعد الساعة الخامسة وهي موعد الإغلاق القديم.

إنشاء 6 استراحات في طريق الكباش أيام الفراعنة

من جهته قال الدكتور علي عمر، رئيس اللجنة العليا للمعرض المتحفي، في مداخلة هاتفية بذات البرنامج، إنه تم إنشاء 6 استراحات على جانبي طريق الكباش أيام الفراعنة، موضحًا أن مصر نفذت استراحات في الوقت الحالي عند كنيسة قريبة من المكان، لأنه من الصعب سير 700 متر بشكل مباشر، مؤكدًا أن الدولة ستعمل بعد انتهاء الحفريات الحالية على زيادة عدد الاستراحات.

الألعاب النارية تضيء سماء الأقصر

أضاءت الألعاب النارية احتفالية افتتاح طريق الكباش التي أقيمت منذ قليل، في محافظة الأقصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه السيدة انتصار السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وحرمه، وعدد من الوزراء.

احتفالية عالمية اليوم في الأقصر

وأعادت مصر افتتاح طريق الكباش في محافظة الأقصر، وسط حضور عالمي وإقليمي وقنوات عالمية لنقل عظمة الحضارة الفرعونية القديم، وحرصت وزارة السياحة والآثار على تجديد الطريق طوال 4 سنوات مع ترميم التماثيل الموجودة على جانب الطريق، ليصبح بذلك أكبر طريق مفتوح يضم آثار في العالم.