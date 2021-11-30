بطلة العالم للناشئات بكرة السرعة: تونس وألمانيا نافسوني بشراسة.. فيديو

قالت إيمان صفا بطلة العالم للناشئات في كرة السرعة، إنها تدرس في الصف الثالث الثانوي، حيث تحرص على تحقيق التوازن بين المذاكرة والدراسة، مشيرةً إلى أنها بدأت ممارسة الرياضة منذ أن كانت في الرابعة من عمرها، لأن أشقائها كانوا يلعبونها، وهي أحبتها وتعلقت بها منذ صغرها.

كنت دايما بشوف أبطال العالم من النادي بتاعي بيتمرنوا

وأضافت بطلة العالم للناشئات في كرة السرعة خلال لقاء عبر تطبيق «zoom»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر ومنة الشرقاوي: «كنت دايما بشوف أبطال العالم من النادي بتاعي بيتمرنوا، وده شجعني إني أبقى زيهم في يوم من الأيام»، موضحةً أن تونس وألمانيا نافستها بقوة على لقب بطولة العالم للناشئات في كرة السرعة والتي استطاعت تحقيقها بالأخير.

كرة السرعة يمكن ممارستها بشكل فردي أو جماعي

وتابعت بطلة العالم للناشئات في كرة السرعة، أن كرة السرعة قد يتم ممارستها بشكل فردي أو جماعي، لافتةً إلى أن اللعبة لا تعتمد على اليد فقط، لكنها تحتاج إلى تدريب مستمر لكل أجزاء الجسم كله، مثل القدمين والظهر، حتى يتحمل اللاعب عدد كبير من الضربات المطالب بها حتى يحقق أعلى النتائج.

وحول إمكانية اعتزالها للعبة بعد دخول الجامعة، قالت بطلة العالم للناشئات في كرة السرعة: «كرة السرعة اللي بيتمرنها فترة طويلة يتعلق بها وميقدرش يسيبها، في ناس متجوزة ومخلفة لسه بتلعب لحد دلوقتي، ومعتقدش إني هسيبها إلا لو حصل إصابة، وهفضل أكمل لسنين جاية».