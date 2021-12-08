أستاذ فيروسات: متحور «أوميكرون» لا يظهر في تحليل «PCR».. فيديو

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الفيروسات في روسيا، إن متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» من أخطر المتحورات التي ظهرت في الفترة الأخيرة، حيث أن هناك 4 طفرات توجد في متحور «أوميكرون» الشبح الجديد، جعلته لا يظهر في تحليل أو اختبار الـ«PCR»، وهذا ما يجعله خطير جدًا.

أعراض متحور كورونا الجديد أوميكرون

وأضاف أستاذ علم الفيروسات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الثلاثة أشخاص الذين تم إجراء فحوصات المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» عليهم، لم يظهر في التحليل إصابتهم بالمرض، في حين أنهم اكتشف بعدها إصابتهم، وهذا يدل على أن المتحور الجديد «أوميكرون» يقوم بالتهرب من تحليل «PCR»، ما يدل على أن الأطباء بحاجة إلى نوع جديد من التحليلات التي تسطيع اكتشاف المتحور الجديد.

وأوضح «الأفندي»، أن متحور «أوميكرون» يصعب اكتشافه، إذ أنه من بين كل 10 أشخاص مصابين بالمتحور، يتم اكتشاف ثلاثة منهم فقط، وهذا ما يجبر الدول على تطبيق الحجر الصحي 14 عشر يوم للوقاية من هذا المتحور الجديد، ولابد من التنويه إلى أن عدم أخذ اللقاح يزيد من نسبة الإصابة بالمتحاورات الجديدة.

وأشار أستاذ علم الفيروسات، إلى أن أغلب المصابين بالمتحور الجديد، هم من فئة الشباب، وهناك أعرض تظهر على الشخص المصاب بـ«أوميكرون»، إذ يعاني من تكسير في الجسم وارتفاع في درجة الحرارة، منوهًا إلى أن الأعراض تتغير من فترة إلى أخرى، لكن المتحور ينتقل بين الأطفال أسرع من الشباب والكبار، ما يدل على أنه سيصيب الكرة الأرضية بأكملها، في حال إذا لم يتم مكافحته وإيقافه من خلال اللقاحات قبل أن ينتشر.

متحور كورونا أوميكرون الشبح

واكتشف «أوميكرون»، المتحور الجديد من فيروس كورونا في 3 دول وهي جنوب إفريقيا وأستراليا وأمريكا، ويستطيع المتغير تضليل فحوصات الـ«PCR» لذا أطلق عليه العلماء اسم «أوميكرون الشبح»، وتم اكتشاف 7 حالات من المتحور الشبح، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية.