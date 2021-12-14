إنشاء وتطوير 21 مدرسة بالمناطق المحرومة في قرى ونجوع محافظة مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن الانتهاء من إنشاء وتوسعة 21 مدرسة جديدة على مستوى المحافظة، لتقليل الكثافة الطلابية وخدمة المناطق المحرومة منها في القرى والنجوع، بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة لأبنائها في مراكزها ومدنها الـ8، من مدينة الحمام شرقا وحتى السلوم غربا وسيوة جنوبا.

أول مدرسة يابانية في مطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع تنسيقي بالمحافظة لمناقشة الاستعداد لاحتفالات العيد القومي لمطروح، الذي ينطلق غدا الأربعاء، إن من أهم المدارس التي جرى تنفيذها في المحافظة هذا العام «المصرية اليابانية»، بالإضافة إلى إنشاء أخرى «ابن سيناء»، وحدائق مطروح الرسمية المتميزة للغات، وغيرها بجانب صيانة نحو 70 مدرسة حكومية ومجتمعية.

فصول مراعي ونخيل ومشغولات في مطروح

وأضاف محافظ مطروح، أن هناك اهتمام بالتعليم الفني في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظة، موضحا: «افتتحنا فصول متخصصة في مكافحة آفات النخيل بإحدى مدارس سيوة، وإنشاء أول فصل تعليمي تخصص مراعي وإنتاح حيواني في مركز ومدينة سيدي براني غرب مطروح، بالإضافة إلى إفتتاح أول فصل لتعليم المشغولات اليدوية، وفصل للزراعة المطرية».

ونوه «شعيب» إلى أنه جرى توقيع بروتوكول لفتح فصل لتحلية المياه في أماكن تواجد الآبار، للاستفادة من المياه الجوفية في القرى والمناطق النائية، التي ينفذ بها حفر آبار تخدم المجتمعات المحلية.

مدارس مطروح تخدم المجتمع المحلي

ولفت اللواء خالد شعيب إلى أن محافظة مطروح تستهدف من خلال فتح هذه الفصول الاهتمام بالثروات الطبيعية، وتنمية المجتمع في مجال الزراعة، خاصة نخيل التمر الذي تتميز به واحة سيوة، والاهتمام بتحلية مياه الآبار الذي يستيفد منه أهالي المحافظة، من سكان النجوع والتجمعات في المناطق البعيدة.

كما أن المحافظة تستهدف الاهتمام بالصناعات اليدوية من المشغولات للأصواف والحوايا والسجاد والكليم لتطويرها، والتي تعمل بها العديد من السيدات والفتيات في مطروح وسيوة، بالإضافة إلى الشباب الذين يشاركون في المعارض، وفتح فرص عمل لهم تتناسب مع احتياجات السوق.