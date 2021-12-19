8 مزايا جديدة لكبار السن: صرف مساعدة شهرية وتوصيل المعاش للمنزل

يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ويناقش المجلس باقى مواد مشروع قانون رعاية المسنين، المقدم من الحكومة، ومشروع آخر لرعاية المسنين مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، عضو مجلس النواب، وأكثر من ٦٠ عضوا حول ذات الموضوع.

صندوق رعاية المسن

ويناقش المجلس اليوم المواد الخاصة بصندوق رعاية المسنين، حيث يتضمن القانون العديد من المزايا والامتيازات لكبار السن، على رأسها إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

قاعدة بيانات بالمسنين

وانتهى مجلس الشيوخ أيضا من الموافقة على المواد المنظمة لإنشاء قاعدة بيانات للمسنين، وتوفير مساعدة شهرية لكل من ليس له معاش تأميني، وكذلك توفير إمكانية توصيل المعاش للمنزل، بحسب نص مشروع القانون.

حقوق المسن الأولى بالرعاية

كما ألزم مشروع القانون الجديد بأحقية حصول المسن الأولي بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني وفقا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

برامج حماية اجتماعية وصحية

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ،فأنه يستهدف مشروع القانون إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.

تسهيل صرف المعاشات

كما يتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله، كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.

كما تضمن مشروع قانون رعاية المسنين أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۲۰، وبمراعاة مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المراقبة والبحوث المتعلقة بالمسنين مع مراعاة سرية بياناتها.