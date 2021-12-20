10 تصريحات هامة لوزير المالية عن زيادة الضرائب وأسعار السلع والسجائر

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن زيادة الضرائب وأسعار الأجهزة الكهربائية وبعض الأجهزة المستوردة، وتذاكر حفلات الساحل الشمالي والأفلام الأجنبية، وذلك خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد».

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، أبرز التصريحات التي أدلى بها وزير المالية، وذلك من خلال النقاط التالية:

- الحكومة قررت زيادة رسوم حفلات الساحل الشمالي 5%، وزيادة 5% رسوم على الأفلام الأجنبية، وزيادة 10% رسوم على أدوات التجميل المستوردة.

- زيادة 2% في أسعار السلع المعمرة، وفرض 5% رسوم ضريبية على حفلات البالية.

- لا نية لفرض ضرائب جديدة على السينما والأفلام المصرية، وتطبيق 5% قيمة مضافة على الأفلام الأجنبية، التي تأتي بالعملة الدولارية من الخارج فقط.

- إضافة قيمة مضافة على استيراد الأجهزة الكهربائية بقيمة 2%، والأسعار لن يكون تأثيرها بشكل كبير على المواطنين.

- رفع ضريبة القيمة المضافة عن أعلاف صناعة الدواجن والثروة الحيوانية، عد توجيهات الرئيس السيسي.

- تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1980، شمل فرض رسم تنمية موارد مالية على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية، بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية.

- الدولة ليس لديها نية لزيادة أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، كما أنها عازمة على تحصيل الضرائب الخاصة بها دون تهاون في ذلك، وتعمل على إنشاء مشروعات جديدة توفر فرص عمل للشباب.

- زودنا المدرسين والأطباء ومرتبات العاملين في الدولة، ورفعنا حد الإعفاء الضريبي.. كل ده وسط كورونا.

- الموازنة العامة للدولة تحتاج لـ 1887 مليار جنيه، والوزارة تجلب 25% إيرادات من مصادر أخرى.

- فاتورة استيراد البترول بشكل سنوي 14 مليار دولار.