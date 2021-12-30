الداخلية تلقي القبض على رجل وزوجته متهمان بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة طفلة 3 سنوات، وما قررته والدتها «ربة منزل» بقيام الطفلة باللهو بالشارع وتغيبها عن المنزل، وبالبحث عنها عثرت عليها أعلى سطح عقار بذات الشارع سكنها بدائرة القسم بدون قرطها الذهبي وفي حالة إعياء شديدة ونقلتها للمستشفى لإسعافها إلا أنها توفيت عقب وصولها.

رجل وزوجته قتلا الطفلة لسرقة قرطها الذهبي

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوصلوا إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، زوجته مقيمان بذات العقار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد سرقة قرطها الذهبي، حيث قاما باستدراج المجنى عليها بزعم شراء حلوى واصطحباها للشقة سكنهما وقاما بشل حركتها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة ثم استوليا على قرطها الذهبي، وألقيا بجثتها بمكان العثور، وتم بإرشادهما ضبط القرط المستولى عليه.

مقتل شخص أثناء سرقة دراجة نارية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الجمالية بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عامل مقيم بدائرة المركز، وبها عيار ناري.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، وأسفرت عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة.

المتهمين أطلقوا النار عشوائي حال هروبهم من الأهالي

وكشفت التحريات، أن أثناء سرقة المتهمين الدراجة النارية الخاصة بأحد الأشخاص استغاث بالأهالي وكان من بينهم المجنى عليه وخشية بطش الأهالي بهم تركوا الدراجة النارية وحال هروبهم أطلق أحدهم عيار ناري أحدث إصابة المجني عليه وأودت بحياته على الفور.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة، وقرر أحدهم أنه أطلق عيار ناري من بندقية آلية كانت بحوزته أحدثت إصابة المجنى عليه التي أودت بحياته وأرشد عنها وبخزينتها عدد من الطلقات لذات العيار، كما أرشد الثالث عن سلاح أبيض «سكين».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.