مجسد شخصية جلال الدين الرومي: رحلتي مع مولانا بدأت بقواعد العشق الـ40

قال الفنان عزت زين، الذي جسّد شخصية جلال الدين الرومي في المسرحية التي عُرضت بمنتدى شباب العالم، إنّه جسد الدور ذاته منذ عام 2016 في مسرحية قواعد العشق الأربعون التي تنتجها وزارة الثقافة، وأنّ اختياره لتجسيد هذا الدور في منتدى شباب العالم جاء بناء على هذا الأمر.

رحلة طويلة مع جلال الدين الرومي

وأضاف مجسد شخصية جلال الدين الرومي في المسرحية التي عُرضت بمنتدى شباب العالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبوزيد: «رحلتي طويلة مع مولانا جلال الدين الرومي، وكان مهما أن أعرف عنه الجانب الصوفي، حيث تحول من رجل دين ينقل عن الآخرين، ولما قابل شيخه شمس التبريزي خضع لاختبارات متعددة، وكان من أهم التحديات ضرورة تقديم نفسه للإنسان حيثما كان».

فوجئت بالصدى الواسع الذي أحدثته الشخصية

وتابع الفنان، أنّ تجسيده لهذه الشخصية امتداد لحالة يحياها، موضحًا: «لم أعد أقدم هذه الشخصية منذ فترة، لكن الرجوع إليها كان أمرا رائعا وردود الأفعال كانت إيجابية جدا، وفوجئت بالصدى الواسع الذي أحدثته»، مضيفا: «المسرحية تناولت الجانب الفلسفي في حياته ورؤيته للعالم، وقسّمت حياته إلى ما قبل شمس الدين التبريزي ومرحلة ما بعد لقائه شمس الدين التبريزي».

ولفت زين، إلى أنّ إعداد المكياج استغرق نحو ساعتين، لتهذيب اللحية الطويلة وتركيبها على لحيتي الخفيفة، وتغيير الملابس مثل غطاء الرأس الطويل، كما كشف عن أنّه يعمل موجها عاما للمسرح في الفيوم: «اتخرج على إيدي عدد كبير من المخرجين والفنانين زي الفنان محمد جمعة، ولازم نهتم بمسرح المدرسة اللي خرج عدد كبير من نجوم الفن في مصر».

اهتمام كبير بالمسرح المدرسي

وأكمل الفنان: «كان هناك اهتمام كبير بالمسرح المدرسي، لكنه مع الوقت لم يعد يؤدي دوره، وأصبح مقتصرا على مسابقات تقدم لعدد محدود جدا من الطلاب، ويجب إسناد مهمة الإشراف عليه لكبار الفنانين حتى يفيدوه بتجارب مختلفة».