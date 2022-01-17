القبض على رجل أعمال هارب من «251 سنة سجن» بالشروق: «عليه 108 أحكام»

تمكّنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب شركة للمقاولات والإنشاءات، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليه في 108 أحكام «حبس جزئي ومستأنف»، في «شيكات، وتبديد» بإجمالي مدد حبس 251 سنة حال تردده على موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم.

المتهم مطلوب في 108 أحكام «شيكات وتبديد»

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرّ بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المختلفة المتنوعة.