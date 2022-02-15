مصرع 7 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالمنوفية

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الثلاثاء، مصرع 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، لهم معلومات جنائية، بينهم 5 صادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد، لارتكابهم جرائم «سرقة بالإكراه- قتل».

وأضافت الوزارة في البيان، أنه بتاريخ 14 من فبراير الجاري، ارتكبت مجموعة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، وبتتبع خطوط سير تلك العناصر أمكن تحديد مكان اختبائهم بإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية.

مداهمة وكر العناصر الإجرامية

عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة من قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديريتي أمن «المنوفية- البحيرة»، وبمشاركة قطاع الأمن المركزي، المزرعة محل اختبائهم.

مصرع 7 عناصر إجرامية

وأشارت الوزارة، إلى أن تبادل إطلاق النيران، أسفر عن مصرع 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، لهم معلومات جنائية من بينهم 5 صادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد؛ لارتكابهم جرائم «سرقة بالإكراه ــ قتل»، فضلاً عن سابقة مشاركة أحدهم في واقعة سطو مسلح بنطاق محافظة القليوبية ضمن تشكيل عصابي تم ضبطه.

وعُثر بحوزته المتهمين على «7 بنادق آلية- 20 خزينة- بندقية خرطوش- كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة».