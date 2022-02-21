مواصفات سلسلة جالكسي Tab S8.. حرية ومرونة للعمل واللعب

مع طرح شركة «سامسونج»، السلسلة الجديدة من جالكسي Tab S8، سيكون الهاتف في مرمى من المستهلكين المصريين الباحثين عن الإصدارات الجديدة للشركة الكورية، وهو ما يستدعي من الراغبين في الشراء التعرف على المواصفات للهاتف الجديد، والتي نرصدها خلال هذا التقرير.

شاشة عرض وأقوى أداء ضمن سلسلة جالكسي Tab S

السلسلة الجديدة تضم جالكسي Tab S8 وTab S8و S8+، وأول جهاز لوحي Tab S8 Ultra في التشكيلة الجديدة، ويتضمن أكبر شاشة عرض وأقوى أداء ضمن سلسلة جالكسي Tab S على الإطلاق، إذ تجمع بين الأجهزة المتطورة وميزات الإنتاجية المتميزة والمنظومة السلسة في وحدة واحدة محمولة، توفرالحرية والمرونة للعمل واللعب في أي مكان.

وتوفر السلسلة الجديدة من جالكسي Tab S8 تجربة مؤتمرات فيديو محسّنة، مع كاميرات أمامية فائقة الاتساع، مزودة بثلاثة ميكروفونات، وتقنية التأطير التلقائي الذكية للارتقاء إلى مستوى تجربة مكالمات الفيديو الاحترافية.

سلسلة جالكسي Tab S8 محمية أيضا بواسطة منصة Knox Vault الرائدة في الصناعة من سامسونج، والتي تقوم بتشفير البيانات الشخصية، والحفاظ على الملفات والمعلومات المخزنة.

ويأتي الجهاز بشاشة Super AMOLED بمقاس 14.6 بوصة، ومعدل التحديث البالغ 120 هرتز، محمية بإطار Armor Aluminium المقاوم للخدش، كما أنه مزودا بكاميرات أمامية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، وتضمن السمات الرباعية المعززة بتكنولوجيا Dolby Atmos في جميع طرز جالكسي Tab S8.

مزود بأول شريحة 4 نانومتر

الجهاز مزود أيضا بأول شريحة 4 نانومتر، أسرع معالج على الإطلاق يستخدم في جهاز لوحي يحمل اسم جالكسي، ويشتمل على ذاكرة وصول عشوائي كبيرة ومساحة تخزينية كافية لأي مهمة، كما توفر مساحة تخزين قابلة للتوسيع تصل إلى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD اختيارية، مع معالج 4 نانومتر الجديد فائق السرعة، وقلم S Pen للعمل بطريقة أكثر سلاسة.