ضبط عاطلين يزوران العملات النقدية باستخدام «طابعة ولاب توب» بالقليوبية

ضبطت أجهزة أمن القليوبية، عاطلين يديران وكرا لتزييف وتزوير وتقليد العملات المالية بدائرة مركز شرطة قليوب، حيث داهمت الوكر وألقت القبض على المتهمين وتحفظت على أدوات التزوير والمعدات المستخدمة في تقليد الأموال.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

معلومات سرية تقود للمتهمين

وردت معلومات سرية إلى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية تفيد بقيام عاطلين باتخاذ وكر لتزوير العملات المالية بدائرة مركز شرطة قليوب، حيث تم ضبط شخصين حال تواجدهما بإحدى محطات السكة الحديد، وبحوزتهما عدد من الأوراق النقدية عملات محلية فئات مختلفة «مقلدة»، وبمواجهتهما أقرا بالتحصل عليها من شخصين يديران وكرا لتزوير العملات بقليوب لترويجها بمحطات القطارات والمترو ومحيطهما، واقتسام المكسب فيما بينهما.

اعترافات المتهمين بالواقعة

بتطوير مناقشة المتهمين أقرا بأنهما تحصلا على المضبوطات عقب تواصلهما مع إحدى الصفحات الالكترونية وتقابلا مع آخرين من خلال رقم هاتف «محدد»، لاستلام المبالغ المالية المقلدة نظير مبلغ مالي صحيح.

تشكل فريق بحث قاده اللواء محمد العناني مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط الوكر والمتهمين بإدراته وبحوزتهما عملات نقدية مقلدة من فئات مختلفة.

التزوير باستخدام «طابعة وجهاز لاب توب»

وبتفتيش مسكن أحدهما تم ضبط «طابعة وجهاز لاب توب» المُستخدمين فى الواقعة، وعدد من العملات «الأجنبية والمحلية»، المقلدة، من فئات مختلفة، وعدد من أوراق التصوير مطبوع عليها مقاطع من العملات المالية بفئات مختلفة وكمية من الأوراق المستخدمة فى عملية الطباعة، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات النقدية وترويجها مستخدمين فى ذلك الأدوات المضبوطة.